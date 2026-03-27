IPL 2026 Full Schedule: 12 शहर, 8 डबल हेडर और LSG की बढ़ी परेशानी, जानें IPL 2026 के पूरे शेड्यूल की 10 बड़ी बातें
IPL 2026 Schedule: IPL 2026 का पूरा शेड्यूल सामने आते ही टीमों की ताकत और मुश्किलें साफ नजर आने लगी हैं. जहां कुछ टीमों को होम एडवांटेज मिला है, वहीं लखनऊ सुपरजायंट्स को लगातार ट्रैवल करना पड़ेगा,.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पूरा शेड्यूल सामने आते ही फैंस का उत्साह चरम पर है. 28 मार्च से शुरू होने वाले इस सीजन में 10 टीमें 12 शहरों में भिड़ेंगी और कुल 8 डबल हेडर मुकाबले भी खेले जाएंगे. हालांकि इस शेड्यूल ने जहां रोमांच बढ़ाया है, वहीं कुछ टीमों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं - खासकर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए. आइए जानते हैं IPL 2026 शेड्यूल की 10 सबसे अहम बातें-
IPL 2026 शेड्यूल की 10 बड़ी बातें
1. KKR का लंबा अवे टूर
कोलकत्ता नाइट राइडर्स का शेड्यूल इस बार चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है. टीम को एक समय पर लगातार चार मैच बाहर खेलने होंगे. हालांकि उन्हें बीच-बीच में घरेलू मैचों का भी फायदा मिलेगा.
2. CSK को शुरुआत में झटका
चैन्नई सुपर किंग्स को लगातार 3 अवे मैच खेलने होंगे, लेकिन अंत में 4 में से 3 मुकाबलों में चैन्नई को चेपॉक में होम एडवांटेज मिलेगा.
3. दिल्ली का मिड-सीजन फायदा
दिल्ली कैपिट्ल्स को भी बीच के चरण में 5 में से 4 मैच अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम पर खेलने को मिलने वाले हैं, जो उनके लिए अहम साबित हो सकता है.
4. मुंबई का उल्टा पैटर्न
मुंबई इंडियंस की टीम पहले बाहर अपने मुकाबले खेलेगी, फिर 5 में से 4 मैच वानखेड़े में खेलकर वापसी का मौका पाएगी.
5. RCB का अनोखा होम-शेयर
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का शेड्यूल इस बार संतुलित नजर आता है, जहां टीम को घर और बाहर दोनों जगह बराबर मौके मिलेंगे. खास बात यह है कि आरसीबी इस बार बेंगलुरु के साथ रायपुर में भी अपने घरेलू मैच खेलेगी.
6. राजस्थान को शुरुआत में बढ़त
राजस्थान रॉयल्स को शुरुआती 4 में से 3 मैच घर पर खेलने का मौका मिलेगा, जिससे अच्छी शुरुआत मिल सकती है. इसके बाद बाकी 3 मैच अवे खेलने होंगे.
7. गुजरात का मिक्स शेड्यूल
गुजरात टायटंस की टीम को शुरुआत में अवे मैच ज्यादा हैं, लेकिन बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर लगातार 3 मुकाबले खेलने को मिलेंगें.
8. पंजाब को अंत में फायदा
पंजाब किंग्स के लिए अच्छी बात यह है कि उनके आखिरी मुकाबलों में से ज्यादातर मैच घर पर होंगे, जिससे प्लेऑफ की रेस में उन्हें बढ़त मिल सकती है.
9. हैदराबाद का शुरुआती संघर्ष
सनराइजर्स हैदराबाद को शुरुआती मैचों में ज्यादा मुकबाले बाहर खेलना होगा, लेकिन बाद में टीम को 3 मैचों में होम स्टेडियम का एडवांटेज मिल जाएगा.
10. LSG के साथ ‘नाइंसाफी’?
वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स टीम को इस बार लगातार ट्रैवल करना होगा. लखनऊ एक भी समय ऐसा नहीं पाएगी जब वह लंबे समय तक अपने घरेलू मैदान पर खेल सके. टीम लगातार दो से ज्यादा मैच एक ही जगह नहीं खेलेगी, जिससे खिलाड़ियों की थकान बढ़ सकती है.
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Source: IOCL