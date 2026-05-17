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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB और पंजाब के मैच में टूटे 7 बड़े रिकॉर्ड, विराट ने रचा इतिहास; PBKS ने बनाया अनचाहा कीर्तिमान

RCB और पंजाब के मैच में टूटे 7 बड़े रिकॉर्ड, विराट ने रचा इतिहास; PBKS ने बनाया अनचाहा कीर्तिमान

Big Records Broken During RCB vs PBKS Match: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और पंजाब किंग्स के मैच में 7 बड़े रिकॉर्ड बने. बेंगलुरू ने यह मैच 23 रन से जीता.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 May 2026 10:44 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में रविवार को ब्लॉकबस्टर मैच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 23 रनों से जीत दर्ज कर प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है. दूसरी ओर पंजाब किंग्स का हार का सिलसिला पिछले करीब तीन सप्ताह से चला आ रहा है. RCB ने पहले बैटिंग करते हुए 222 रन बनाए थे, इसके जवाब में पंजाब की टीम 199 रन ही बना सकी.

बेंगलुरू के लिए विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने अर्धशतक लगाया. दूसरी ओर पंजाब के लिए शशांक सिंह ने भी तूफान मचाते हुए 56 रन बनाए. खासतौर पर बेंगलुरू के गेंदबाजों ने भी दमदार प्रदर्शन किया. इस सबके बीच बेंगलुरू-पंजाब मैच में कुल 7 रिकॉर्ड टूटे.

IPL में लगातार सबसे ज्यादा हार

आईपीएल 2026 में पंजाब लगातार 6 हार झेल चुकी है. यह पंजाब की दूसरी सबसे लंबी हार की स्ट्रीक है. 2015 सीजन में PBKS को लगातार सात मुकाबलों में हार मिली थी.

  • 7 हार- 2015
  • 6 हार - 2026
  • 5 हार - 2011

डेब्यू IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

कूपर कोनोली डेब्यू आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. आईपीएल 2026 में अब तक उनके नाम 32 सिक्स हैं. उन्होंने सनथ जयसूर्या को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2008 में 31 सिक्स लगाए थे.

  • 32 सिक्स - कूपर कोनोली
  • 31 सिक्स - सनथ जयसूर्या
  • 28 सिक्स - जेक फ्रेजर मैकगर्क

मेंस टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 200+ स्कोर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने अब तक टी20 क्रिकेट में 44 मौकों पर 200 या उससे अधिक रन बनाए हैं. इस मामले में उससे आगे सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम है, जिसने टी20 क्रिकेट में 50 बार 200 रनों का आंकड़ा छुआ है.

  • 50 बार - भारतीय क्रिकेट टीम
  • 44 बार - RCB
  • 43 बार - CSK

यह भी पढ़ें: RCB से हार के बाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई पंजाब किंग्स? जानें अब क्या है उनका समीकरण

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट (उम्र 35+)

35 साल या उससे अधिक उम्र में किसी एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भुवनेश्वर कुमार दूसरे स्थान पर आ गए हैं. कुमार अब तक आईपीएल 2026 सीजन में 24 विकेट ले चुके हैं. इस लिस्ट में सबसे आगे इमरान ताहिर हैं, जिन्होंने 2019 सीजन में 26 विकेट लिए थे.

  • 26 विकेट - इमरान ताहिर - 2019
  • 24 विकेट - भुवनेश्वर कुमार - 2026
  • 22 विकेट - आशीष नेहरा - 2015

मेंस टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200+ रन लुटाए

RCB ने 222 रन बानाए, यह 46वीं बार है जब पंजाब किंग्स की टीम ने 200 से अधिक रन लुटाए हैं, जो मेंस टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा है. दूसरे स्थान पर RCB है, जिसने 40 बार विपक्षी टीम से 200 रन बनवाए हैं.

  • 46 बार - पंजाब किंग्स
  • 40 बार - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू
  • 35 बार - दिल्ली कैपिटल्स

यह भी पढ़ें: अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल

RCB के लिए सबसे ज्यादा अर्धशतकीय पार्टनरशिप

बेंगलुरू के लिए इस मैच में विराट कोहली-देवदत्त पडिक्कल (76 रन), विराट कोहली-वेंकटेश अय्यर (60 रन), टिम डेविड-वेंकटेश अय्यर (65 रन), तीन अर्धशतकीय साझेदारी हुईं. यह आईपीएल में पांचवीं बार है, जब RCB के किन्हीं बल्लेबाजों के बीच तीन अलग-अलग अर्धशतकीय साझेदारी हुई.

एक कप्तान के अंडर सबसे ज्यादा बार 200 रन लुटाए

मेंस टी20 क्रिकेट में 31 बार ऐसा हुआ है जब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने 200 से ज्यादा रन बनवा दिए हों, यह इतिहास में सबसे ज्यादा है. दूसरे स्थान पर फआफ़ डु प्लेसिस और तीसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं.

  • 31 बार - श्रेयस अय्यर
  • 29 बार - फाफ डुप्लेसिस
  • 28 बार - एमएस धोनी

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 May 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB Vs PBKS IPL 2026 PUNJAB KINGS
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