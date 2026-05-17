दिल्ली ने राजस्थान को रुलाया, प्लेऑफ की दौड़ में बड़ा खेल, 5 विकेट से जीता मैच

दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है. इस जीत के साथ दिल्ली ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीद को बरकरार रखा है. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए थे. जवाब में दिल्ली की टीम ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की.

ध्रुव जुरेल और कप्तान रियान पराग के अर्धशतक और वैभव सूर्यवंशी की 46 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स 193 रनों तक पहुंची थी. दूसरी ओर दिल्ली के लिए अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया और 105 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी कर दिल्ली की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया.

प्लेऑफ की दौड़ में बड़ा खेल

दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत से प्लेऑफ की दौड़ में बड़ा खेल हो गया है. दिल्ली जो अधिकतम 14 अंकों तक जा सकती है और उसका क्वालीफिकेशन पूरी तरह अन्य टीमों पर निर्भर है. उसने राजस्थान का समीकरण भी बिगाड़ दिया है. राजस्थान और दिल्ली, दोनों के 12-12 पॉइंट्स हैं, लेकिन राजस्थान के 2 मैच बचे हैं और दिल्ली का सिर्फ एक.

राहुल-पोरेल-स्टार्क ने दिखाया दम

194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 105 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. राहुल ने 42 गेंद में 56 रन बनाए, वहीं पोरेल ने 31 गेंद में 51 रनों की पारी खेली. ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे खूंखार बल्लेबाज फ्लॉप हो गए, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने 18 गेंद में 34 रन बनाकर दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा.

विनिंग शॉट आशुतोष शर्मा के बल्ले से आया, जिन्होंने 5 गेंद में 18 रनों की कैमियो पारी खेली. दिल्ली की इस जीत में मिचेल स्टार्क का भी अमूल्य योगदान रहा, जिन्होंने राजस्थान के 4 बल्लेबाजों को आउट किया था. लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी ने भी घातक स्पेल फेंका, जिन्होंने ना केवल रन रोकने का काम किया बल्कि 2-2 विकेट भी चटकाए.

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