हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026161 पर थे 2 विकेट, 35 गेंद थी बाकी, फिर भी 193 रन बना सकी राजस्थान रॉयल्स; स्टार्क-माधव चमके

161 पर थे 2 विकेट, 35 गेंद थी बाकी, फिर भी 193 रन बना सकी राजस्थान रॉयल्स; स्टार्क-माधव चमके

IPL 2026 DC vs RR: राजस्थान रॉयल्स के लिए जुरेल ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 53 रन बनाए. टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 193 रन बोर्ड पर लगाए. अंतिम 35 गेंदों में सिर्फ 32 रन बने.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 17 May 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 DC vs RR 1st Innings: अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 193 रन बोर्ड पर लगाए. टीम आसानी से 230 या 240 के टोटल तक पहुंच सकती थी, क्योंकि 14.1 ओवर में टीम का स्कोर 161 रन पर 2 विकेट था. यहां से 35 गेंदें बाकी थीं. इन गेंदों में अगर 12 के नेट रनरेट से भी रन बनते तो स्कोर 231 तक पहुंच सकता था, लेकिन टीम यहां ने सिर्फ 3 रन के अंदर 3 विकेट गंवाए और स्कोर 14.5 ओवर में 165 रन पर 5 विकेट हो गया. इसके बाद से टीम दोबारा वो रफ्तार  नहीं पकड़ सकी, जो उन्हें शुरुआत में मिली थी. अंतिम 35 गेंदों में राजस्थान ने सिर्फ 32 रन बनाए और 6 विकेट गिरे.

राजस्थान के लिए ध्रुव जुरेल ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 40 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 53 रन स्कोर किए. वहीं इस दौरान दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपनी झोली में डाले. इसके अलावा माधव तिवारी और लुंगी एंगिडी ने कमाल करते हुए 2-2 विकेट लिए. अब दिल्ली को जीत हासिल करने के लिए 194 रन बनाने होंगे. 

जल्दी गिरा पहला विकेट, मिडिल में हुई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को पहले बैटिंग का न्योता दिया. राजस्थान की शुरुआत खराब रही. टीम ने पहला विकेट सिर्फ 19 रन के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में गंवाया.

इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 70 रनों की साझेदारी करके टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया. 

फिर तीसरे विकेट के लिए ध्रुव जुरेल ने कप्तान रियान पराग के साथ मिलकर 41 गेंदों में 72 रन जोड़े. इस साझेदारी की बदौलत टीम का स्कोर 161 रन पर पहुंचा. लेकिन यहां से जल्दी-जल्दी विकेट गिर जाने के चलते टीम की रन गति धीमी पड़ गई. टीम ने एक एक बाद एक विकेट गंवाने शुरू कर दिए. 

कब-कब गिरे विकेट?

19 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद टीम को दूसरा झटका 89 रन पर, तीसरा 161 रन पर, चौथा 161 रन पर, पांचवां 165 रन पर, छठा 173 रन पर, सातवां 187 रन पर और आठवां 191 रन पर गिरा.

किसने बनाए कितने रन?

सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले ध्रुव जुरेल के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 12 रन, वैभव सूर्यवंशी ने 46 रन, कप्तान रियान पराग ने 51 रन, रवि सिंह ने 04 रन, शुभम दुबे ने 05 रन, दासुन शनाका ने 10 रन, जोफ्रा आर्चर ने 02* रन और एडम मिलन ने 02* रन बनाए. वहीं डेनोवन फरेरा बिना खाता खोले आउट.

 

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान

अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल

Published at : 17 May 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Riyan Parag Delhi Capitals Vs Rajasthan Royals MITCHELL STARC IPL 2026 Madhav Tiwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
161 पर थे 2 विकेट, 35 गेंद थी बाकी, फिर भी 193 रन बना सकी राजस्थान रॉयल्स; स्टार्क-माधव चमके
161 पर थे 2 विकेट, 35 गेंद थी बाकी, फिर भी 193 रन बना सकी राजस्थान रॉयल्स; स्टार्क-माधव चमके
आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, IPL के इतिहास में कोई नहीं कर पाया ऐसा, बड़े-बड़े दिग्गजों को पछाड़ा
वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, IPL के इतिहास में कोई नहीं कर पाया ऐसा, बड़े-बड़े दिग्गजों को पछाड़ा
आईपीएल 2026
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
आईपीएल 2026
अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल
अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Golmaal 5 में Akshay Kumar की एंट्री ने बढ़ाई excitement, comic villain role और फीस की चर्चा तेज
Varun Dhawan की फिल्म पर छिड़ा बड़ा विवाद, ‘Chunari Chunari’ गाने को लेकर भिड़े Vashu Bhagnani और Tips Music
Mouni Roy और Disha Patani की सीक्रेट शादी की वायरल खबर ने मचाई हलचल, सामने आया सच
Shehnaaz Gill का RCB cricketer Devdutt Padikkal संग जुड़ा नाम, dating rumours ने मचाई हलचल
Amjad Khan की आखिरी सांसों को याद कर भावुक हुए बेटे Shadaab Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
रोहिणी कोर्ट में विवाद के बाद जज का ट्रांसफर, जांच की मांग को लेकर कल हड़ताल पर रहेंगे वकील
रोहिणी कोर्ट में विवाद के बाद जज का ट्रांसफर, जांच की मांग को लेकर कल हड़ताल पर रहेंगे वकील
विश्व
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
फिर विवादों में FBI चीफ काश पटेल, गर्लफ्रेंड को सरकारी जेट से लग्जरी ट्रिप कराने का आरोप, उठे सवाल
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
श्रेयस अय्यर ने बताया RCB से हार का सबसे बड़ा कारण, प्लेऑफ को लेकर दिया बड़ा बयान
आईपीएल 2026
अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल
अब तक इतनी टीम प्लेऑफ से बाहर, सिर्फ RCB कर पाई क्वालीफाई; जानें सभी 10 टीमों का हाल
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
ट्रेंडिंग
तो क्या नवंबर 2026 में खत्म हो रही है दुनिया? अगर सच हुई ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं आएगा 2027, खौफ में लोग
तो क्या नवंबर 2026 में खत्म हो रही है दुनिया? अगर सच हुई ये भविष्यवाणी तो कभी नहीं आएगा 2027, खौफ में लोग
ट्रैवल
Hotel Safety Tips: टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी होती हैं होटल की ये चीजें, यूज करने से पहले जान लें जरूरी बात
टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी होती हैं होटल की ये चीजें, यूज करने से पहले जान लें जरूरी बात
ट्रेंडिंग
Video: कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
कैच पकड़ TIM David ने पंजाबी फैंस के सामने किया Sidhu Moosewala step, वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget