WTC 2025-27 Schedule: भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करते हुए नए साइकिल में अपनी पहली सीरीज जीत दर्ज की. दो बार फाइनल हारने के बाद भारतीय टीम इस बार किसी भी कीमत पर ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी.

भारत तीसरे नंबर पर, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया आगे

वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद नवीनतम पॉइंट्स टेबल के अनुसार, भारत 61.90 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है. ऑस्ट्रेलिया (100 प्रतिशत) और श्रीलंका (66.67प्रतिशत) फिलहाल उससे आगे हैं. खास बात यह है कि भारत अभी तक इस साइकिल में दो सीरीज खेल चुका है, जबकि अन्य कई टीमें अपने अभियान की शुरुआत कर रही हैं. पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका फिलहाल अपनी पहली सीरीज खेल रहे हैं, वहीं न्यूजीलैंड ने अब तक कोई भी टेस्ट नहीं खेला है.

WTC 2025-27 में भारत का पूरा शेड्यूल

विरोधी टीम स्थान मैचों की संख्या समय

साउथ अफ्रीका भारत में 2 नवंबर 2025

श्रीलंका श्रीलंका में 2 अगस्त 2026

न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में 2 अक्टूबर 2026

ऑस्ट्रेलिया भारत में 5 फरवरी–मार्च 2027

घर में होगी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से टक्कर

टीम इंडिया की दो सीरीज अपनी सरजमीं पर होंगी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज भारतीय खिलाड़ियों के लिए अहम साबित होगी, क्योंकि यह WTC फाइनल की रेस में बढ़त दिला सकती है. इसके बाद फरवरी-मार्च 2027 में भारत की मेजबानी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी होगी, जो इस साइकिल की सबसे हाई-वोल्टेज सीरीज मानी जा रही है.

विदेशी धरती पर कड़ा इम्तिहान

टीम इंडिया को विदेश में भी मुश्किल सीरीजों से गुजरना होगा। अगस्त 2026 में नौ साल बाद भारत श्रीलंका दौरे पर जाएगा. वहीं अक्टूबर 2026 में टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच खेलेगी. यह वही सरजमीं है, जहां भारत 2009 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है.

अब भी पहली WTC ट्रॉफी के इंतजार में भारत

भारत दो बार (2021 और 2023) WTC फाइनल तक पहुंचा लेकिन खिताब जीतने में नाकाम रहा. 2025 के संस्करण में तो टीम फाइनल भी क्वाईलीफाई कर पायी थी. अब शुभमन गिल की युवा टीम के पास यह मौका है कि वह अपने तीसरे प्रयास में इतिहास रच दे.