टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक बार फिर क्रिकेट और राजनीति आपस में टकराती नजर आ रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हालिया बयान ने इस विवाद को और हवा दे दी है. नकवी ने संकेत दिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के समर्थन में टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हट सकता है. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार किया था और टूर्नामेंट से बाहर हो गया.

मोहसिन नकवी के इस बयान पर भारत के पूर्व क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. श्रीकांत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान को डर लग रहा है तो उसे भारत आने की जरूरत ही नहीं है.

श्रीकांत का कड़ा बयान

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मौजूदा भारतीय टीम जिस तरह की बल्लेबाजी कर रही है, उसे देखकर कई टीमें डर सकती हैं. उन्होंने कहा, “पिछले मैच में भारत ने 15 ओवर में 209 रन बनाए, अब 10 ओवर में 150 रन. ऐसा मार मैंने टी20 क्रिकेट में कभी नहीं देखा. पाकिस्तान से कहना चाहता हूं, मत आओ. तुम्हारे चेयरमैन खुद यही संकेत दे रहे हैं. आओगे तो बुरी तरह पिटोगे.”

श्रीकांत ने मजाकिया लेकिन सख्त अंदाज में यह भी कहा कि भारत की पावर-हिटिंग इतनी खतरनाक है कि कोलंबो में मारा गया छक्का मद्रास तक जाकर गिरेगा. उनके मुताबिक, भारतीय टीम की मौजूदा फॉर्म बाकी टीमों के लिए एक चेतावनी है.

बयान के बाद स्क्वाड का ऐलान

दिलचस्प बात यह है कि नकवी के वर्ल्ड कप से हटने के संकेत देने के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना स्क्वाड घोषित कर दिया था. हालांकि, स्क्वाड के ऐलान के बाद भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है.

पाकिस्तान मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टीम को अब तक सरकार से भारत जाकर खेलने की औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है. अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार को लेना है.

सरकार के फैसले का इंतजार

मोहसिन नकवी ने लाहौर में खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से बातचीत में कहा, “हम सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं. सरकार जो कहेगी, वही किया जाएगा. अगर सरकार वर्ल्ड कप में न जाने को कहती है, तो हम उसका पालन करेंगे.”