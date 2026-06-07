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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG: टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान, शुभमन गिल ने गांगुली-धोनी को पछाड़ा

IND vs AFG: टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान, शुभमन गिल ने गांगुली-धोनी को पछाड़ा

IND vs AFG: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने से कुछ मिनट पहले शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया. बतौर कप्तान ये उनका छठा टेस्ट शतक है.

By : शिवम | Updated at : 07 Jun 2026 06:58 AM (IST)
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भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट के पहले दिन केएल राहुल और शुभमन गिल ने शतक लगाया. राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं दिन का खेल खत्म होने से कुछ मिनट पहले गिल ने अपनी सेंचुरी पूरी की. वह 103 रन बनाकर नाबाद हैं, अभी तक इस पारी में वह 1 छक्का और 11 चौके लगा चुके हैं. टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय कप्तानों के मामले में गिल ने धोनी-गांगुली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है, वह टॉप-5 लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

1. विराट कोहली

बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं. कोहली ने 2014 से 2022 के बीच 68 टेस्ट में कप्तानी की, इस दौरान उन्होंने 20 शतक जड़े. 254 रन उनकी सबसे बड़ी पारी रही. 

2. सुनील गावस्कर

1976 से 1985 के बीच सुनील गावस्कर ने 47 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, इस दौरान उन्होंने 11 शतक लगाए. वह बतौर कप्तान भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं.

यह भी पढ़ें- अब संन्यास लेकर लीग्स में नहीं खेल पाएंगे भारतीय क्रिकेटर, BCCI का नया नियम उड़ा देगा होश

3. मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 1990 से 1999 के बीच टीम इंडिया के लिए 47 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, इस दौरान उन्होंने 2856 रन बनाए. उन्होंने बतौर कप्तान टेस्ट में 9 शतक लगाए.

4. सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक (51) लगाने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं. लेकिन बतौर कप्तान उनके बल्ले से 7 शतकीय पारियां आईं. उन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, इसमें उन्होंने 2054 रन बनाए.

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5. शुभमन गिल

शुभमन गिल के टेस्ट में बतौर कप्तान सफर अभी तक शानदार रहा है, वह कप्तान के रूप में अपना 9वां टेस्ट ही खेल रहे हैं. 15 पारियों में गिल 6 शतक जड़ चुके हैं. बतौर कप्तान गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज खेली थी, इसमें ही उन्होंने 4 शतक जड़ दिए थे. इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज और अब अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी जड़ी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Jun 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan Shubman Gill Century INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL IND Vs AFG Test
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