प्रैक्टिस के बीच मैदान में घुसा सांप, हक्का-बक्का रह गई भारतीय टीम

भारतीय महिला क्रिकेट टीम जब शुक्रवार शाम कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में अभ्यास कर रही थी, तभी मैदान पर एक अनचाहा मेहमान पहुंच गया. दरअसल, स्टेडियम की नालियों से रेंगता हुआ एक सांप अचानक मैदान पर दिखाई दिया. इस नजारे ने वहां मौजूद खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और मीडिया दल की सांसें थाम दी. हालांकि, कुछ ही देर बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह जहरीला सांप नहीं बल्कि ‘गरंडिया’ नामक स्थानीय प्रजाति है, जो अक्सर चूहों की तलाश में मैदानों और नालियों में घूमता रहता है.

खिलाड़ी रह गए हक्के-बक्के

घटना उस वक्त हुई जब भारतीय खिलाड़ी नेट्स की ओर जा रही थी. सांप को देख सभी ने थोड़ी दूरी जरूर बना ली, लेकिन टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत बाकी खिलाड़ियों ने इसे घबराने की बजाय उत्सुकता से देखा. स्टेडियम के एक कर्मचारी ने बताया कि यह सांप इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता और यहां ऐसी घटनाएं आम हैं. इससे पहले भी श्रीलंका प्रीमियर लीग और अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान मैदान में सांप घुस चुका है.

पाकिस्तान से भिड़ंत से पहले अनचाही घटना

भारतीय टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ अपना दूसरा ग्रुप मैच खेलेगी. इससे पहले टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए मेजबान श्रीलंका को मात दी थी. ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पहले यह घटना चर्चा का विषय जरूर बन गई है. खास बात यह है कि पाकिस्तान की टीम अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश से बुरी तरह हार चुकी है. उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान आसानी से जीत दर्ज करेगा, लेकिन बांग्लादेश ने सात विकेट से बड़ा उलटफेर कर दिया.

कमेंट्री में विवादित बयान ने बढ़ाई गर्मी

इस बीच, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच के दौरान एक नया विवाद भी सामने आया. पाकिस्तान की पूर्व कप्तान और कमेंटेटर सना मीर ने ऑन-एयर “आजाद कश्मीर” शब्द का इस्तेमाल कर दिया. आईसीसी के नियमों के मुताबिक, खेल के दौरान राजनीतिक बयानों या विवादित शब्दों का प्रयोग सख्ती से प्रतिबंधित है. इस पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा और कई क्रिकेट फैंस ने मीर के बयान की आलोचना की.

अब सबकी निगाहें भारत-पाक मुकाबले पर

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा हाई-वोल्टेज रहता है. इस बार भी कोलंबो में होने वाले मैच को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है. बांग्लादेश से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान दबाव में होगा, जबकि भारत अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगा. अब देखना यह होगा कि मैदान पर खिलाड़ियों के बीच जंग किस तरह रोमांचक मोड़ लेती है.