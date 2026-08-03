CWG 2026 भव्य क्लोजिंग समारोह के साथ खत्म, भारत को मिली 2030 की मेजबानी

ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का रविवार को भव्य क्लोजिंग सेरेमनी के साथ समापन हो गया. इस ऐतिहासिक समारोह के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपी गई. कार्यक्रम में गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहे. क्लोजिंग सेरेमनी में भारत ने अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत का शानदार प्रदर्शन किया. 18 मिनट 27 सेकंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन संगम देखने को मिला. प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, ऋषभ शर्मा और भूमि त्रिवेदी की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

‘वंदे मातरम’ पर गूंजा पूरा स्टेडियम

ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो एरिना में आयोजित समारोह के दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था. ‘वंदे मातरम’, ‘शिव स्तोत्र’ और ‘सुनो गौर से दुनिया वालों’ जैसे गीतों पर भारतीय दर्शक झूम उठे. विदेशी दर्शकों ने भी भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया. कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज स्कॉटलैंड से भारत को सौंपे जाने का पल समारोह का सबसे खास आकर्षण रहा.

अहमदाबाद 2030 की हुई शुरुआत

कॉमनवेल्थ गेम्स के ध्वज का प्रतीकात्मक हस्तांतरण गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को किया गया. इसके साथ ही 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत हो गई. नीरज चोपड़ा और पीटी उषा ने भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनकर भारत का प्रतिनिधित्व किया.

स्कॉटिश संस्कृति से हुई समारोह की शुरुआत

समारोह की शुरुआत स्कॉटिश संस्कृति के रंगारंग कार्यक्रमों से हुई. अंतरराष्ट्रीय रॉक बैंड ‘सिंपल माइंड्स’, डांस ग्रुप ‘डायवर्सिटी’ और कई स्थानीय कलाकारों ने संगीत, नृत्य और विजुअल प्रस्तुति से माहौल को यादगार बना दिया. इसके बाद भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दुनिया के सामने अहमदाबाद 2030 की पहली झलक पेश की.

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जैस्मिन लैंबोरिया ने थामा तिरंगा

एथलीटों की पारंपरिक परेड के दौरान भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लैंबोरिया ने तिरंगा लेकर टीम इंडिया का नेतृत्व किया. 74 कॉमनवेल्थ देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने एक साथ मार्च करते हुए खेल भावना, दोस्ती और एकता का संदेश दिया.

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