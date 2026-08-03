वैभव की तरह भारतीय मूल के युवा नील पटेल भी छा गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल

भारतीय मूल के ओपनिंग बैटर नील पटेल को अगले महीने भारत के मल्टी-फ़ॉर्मेट दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है, जो उनके युवा करियर का एक बहुत बड़ा मौका है. न्यू साउथ वेल्स के इस युवा खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के 16 सबसे होनहार उभरते हुए क्रिकेटरों में चुना गया है. चार हफ़्ते के इस दौरे में मेहमान टीम 13 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच राजकोट और अहमदाबाद में भारत की अंडर-19 टीम के ख़िलाफ़ तीन वनडे और दो चार-दिवसीय मैच खेलेगी. पटेल के लिए यह चयन उनके तेज़ी से आगे बढ़ते करियर में एक और अहम पड़ाव है. वे पहले ही ऑस्ट्रेलिया के सबसे रोमांचक युवा बैटिंग टैलेंट में से एक के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं.

नील पटेल कौन हैं?

नील पटेल एक शानदार ओपनिंग बल्लेबाज़ हैं जो जरूरत पड़ने पर ऑफ़-स्पिन गेंदबाज़ी भी करते हैं. पटेल ने क्रीज़ पर अपनी निरंतरता और समझदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया के जूनियर क्रिकेट में तेज़ी से तरक्की की है. यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू साउथ वेल्स (UNSW) क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए पटेल ने सिर्फ़ 16 साल की उम्र में सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने एक कैलेंडर साल में 1,000 से ज़्यादा रन बनाकर सिडनी प्रीमियर क्रिकेट फ़र्स्ट ग्रेड के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक बनने का कारनामा किया.

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इसके बाद उन्होंने अपनी उपलब्धियों की बढ़ती लिस्ट में पहली 'फर्स्ट-ग्रेड' सेंचुरी भी जोड़ी. उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें एडिलेड में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित अंडर-19 मेन्स टैलेंट कैंप के लिए चुना गया, जहां उन्हें देश के उभरते हुए बेहतरीन युवा खिलाड़ियों में से एक माना गया. फ़िलहाल न्यू साउथ वेल्स के लिए जूनियर लेवल पर ओपनिंग बैटिंग करने वाले पटेल, लंबे समय तक क्रीज़ पर टिके रहने और साथ ही स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. बैटिंग के अलावा वे ऑफ़-स्पिन बॉलिंग में भी योगदान देते हैं, जिससे वे एक बेहतरीन ऑल-राउंडर विकल्प बन जाते हैं.

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