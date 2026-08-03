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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन 3 भारतीयों पर रहेगी सबकी नजर

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इन 3 भारतीयों पर रहेगी सबकी नजर

India vs Sri Lanka Test Series: भारत और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी. इस सीरीज में 3 भारतीय खिलाड़ियों पर सबकी खास नजर बनी रहेगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 12:57 PM (IST)
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3 Players to Watch Out India vs Sri Lanka Test Series: भारतीय टीम के सामने अगली बड़ी चुनौती श्रीलंका की है. 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी और यह दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि इसका WTC की टेबल पर गहरा असर पड़ने वाला है. BCCI ने आगामी सीरीज के लिए टीम इंडिया में बदलाव भी किया है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं और उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी (Auqib Nabi) को मिली है.

भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाना है. उससे पहले 7 अगस्त-9 अगस्त तक भारतीय टीम एक वॉर्मअप मैच भी खेलेगी. यहां ऐसे 3 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानिए, जिनपर सबकी नजरें टिकी होंगी. 

आकिब नबी

जाहिर है सबसे पहला नाम आकिब नबी का ही होगा. जम्मू-कश्मीर के इस तेज गेंदबाज को पहली बार टीम इंडिया में जगह मिली है. इरफान पठान और मुनाफ पटेल जैसे दिग्गज गेंदबाज, आकिब नबी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं. आकिब रणजी सीजन में 10 मैचों में 60 विकेट लेकर आ रहे हैं, इसलिए उनसे क्रिकेट फैंस को काफी उम्मीदें होंगी. खासतौर पर उनका एक्शन बहुत ही जबरदस्त है और देखना दिलचस्प होगा कि वो श्रीलंकाई बैटिंग को बैकफुट पर भेज पाते हैं या नहीं.

रवींद्र जडेजा

अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रवींद्र जडेजा दूर-दूर तक दिखाई नहीं दिए. इससे साफ संकेत मिले हैं कि चयनकर्ताओं ने उन्हें 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल नहीं किया है. अब जडेजा सिर्फ टेस्ट ही खेलते दिख सकते हैं. जडेजा 2026 में अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे होंगे. श्रीलंका दौरे पर जडेजा को बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाना होगा, क्योंकि खराब परफॉरमेंस उन्हें टेस्ट टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा सकता है.

यह भी पढ़ें: वैभव की तरह भारतीय मूल के युवा नील पटेल भी छा गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल

सारांश जैन

इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ी जिस उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह चुके होते हैं, उस उम्र में सारांश जैन अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. 33 वर्षीय सारांश जैन को चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में मौका मिला है. वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दायें हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Aug 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka India Squad Saransh Jain Auqib Nabi
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