रोहित, यशस्वी और संजू सबसे आगे निकले अभिषेक, पहली ही गेंद पर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनरों में से एक हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो इससे पहले दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया था. धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अभिषेक शर्मा पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने यह काम तीन बार किया हो.

पहली गेंद पर किया अनोखा कारनामा

भारत की पारी की शुरुआत लुंगी एनगिडी की गेंद से हुई. अभिषेक शर्मा ने बिना किसी झिझक के पहली ही गेंद को स्टैंड्स के बाहर भेज दिया. इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया. खास बात यह है कि साल 2025 में यह तीसरी बार हुआ जब अभिषेक ने भारत की पारी की पहली गेंद पर छक्का जड़ा. इससे पहले वह दुबई में भारत-यूएई एशिया कप मैच और फिर भारत-पाकिस्तान एशिया कप सुपर फोर मुकाबले में भी यह कारनामा कर चुके हैं.

रोहित से लेकर संजू तक, खास क्लब में शामिल

इस खास क्लब में शामिल होने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा थे, जिन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया था. इसके बाद यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने भी यह उपलब्धि हासिल की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तीन बार यह काम करके सभी को पीछे छोड़ दिया.

रिकॉर्ड के साथ मैच जिताऊ पारी

रिकॉर्ड बनाने के साथ-साथ अभिषेक शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत भी दिलाई. उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 35 रन की तेज पारी खेली, जिसमें तीन छक्के और तीन चौके शामिल थे. शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी ने भारत की जीत की नींव रख दी. साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 117 रन पर सिमट गई थी, जिसे भारत ने 15.5 ओवर में ही हासिल कर लिया.

कोहली का रिकॉर्ड भी निशाने पर

अभिषेक शर्मा का 2025 का फॉर्म बेहद शानदार रहा है. इस साल उन्होंने अब तक 40 टी20 मैचों में 1569 रन बना लिए हैं. अगर वह बचे हुए दो टी20 मुकाबलों में 46 रन और बना लेते हैं, तो वह एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.