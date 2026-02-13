हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs PAK Head To Head: श्रीलंका में होगा भारत-पाक महामुकाबला, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने जा रही है. अब तक खेले गए 8 मुकाबलों में भारत ने 7 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक बार सफल हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Feb 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs PAK Head To Head: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे चर्चित मुकाबला अब बेहद करीब है. 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. यह ग्रुप-ए का मैच है, लेकिन इसका महत्व किसी फाइनल से कम नहीं माना जा रहा है.

भारत और श्रीलंका इस बार का टी20 वर्ल्डकप होस्ट कर रहे हैं. सुरक्षा और राजनीतिक कारणों की वजह से पाकिस्तान के सभी मुकाबले श्रीलंका में आयोजित किए जा रहे हैं. ऐसे में भारतीय टीम अपने पहले दो मैच भारत में खेलने के बाद अब श्रीलंका रवाना होगी, जहां पाकिस्तान पहले से मौजूद है.

दोनो टीमों का अबतक का सफर

मौजूदा टूर्नामेंट में भारतीय टीम शानदार लय में दिख रही है. शुरुआत में जीते गए दोनो मुकाबलों में टीम ने संतुलित प्रदर्शन किया है. बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में धार ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है. तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने असर छोड़ा है, जबकि स्पिन विभाग भी मजबूत दिखाई दे रहा है.

दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम भी अच्छी फॉर्म में है. उसने भी 2 मैच जीत लिए हैं. नए नेतृत्व में टीम ने संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाया है. शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की तेज गेंदबाजी जोड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चुनौती दे सकती है. ऐसे में यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होने की उम्मीद है.

कैसी है कोलंबो की पिच

कोलंबो की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए शानदार रही है. इसलिए बीच के ओवरों में स्पिनर्स की भूमिका अहम रहेगी. जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी, वही बाजी मार सकती है.

टी20 वर्ल्ड कप में हेड टू हेड (भारत बनाम पाकिस्तान)

कुल मुकाबले: 8

भारत की जीत: 7

पाकिस्तान की जीत: 1

पाकिस्तान की एकमात्र जीत: 2021

पहला यादगार मुकाबला: 2007 टी20 वर्ल्ड कप

पिछला मुकाबला: 2024 के टी20 विश्वकप में

आंकड़े साफ बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पलड़ा भारी रहा है. हालांकि, पाकिस्तान ने भी बड़े मंच पर उलटफेर करने की क्षमता दिखाई है. इस बार मुकाबले की अहमियत और भी बढ़ गई है क्योंकि दोनों टीमें ग्रुप चरण में मजबूत स्थिति में हैं. जीत हासिल करने वाली टीम सुपर-8 की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगी.

मैच का शेड्यूल

दोनो टीमें 15 फरवरी को भिड़ेंगी. टॉस शाम 6:30 किया जाएगा. मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार 7 बजे फेंकी जाएगी. फैंस इस महामुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं. 

Published at : 13 Feb 2026 10:14 AM (IST)
Head To Head IND VS PAK T20 World Cup 2026 T20 World Cup
