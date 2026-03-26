IPL 2026 में कब-कब एक्शन में दिखेंगे विराट कोहली? देखें RCB का पूरा शेड्यूल

BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. सबसे पहला मैच 28 मार्च को खेला जाएगा, जबकि लीग स्टेज का समापन 24 मई को होगा. सीजन के सबसे पहले मुकाबले में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा.

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली यह टीम एक बार फिर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी. RCB के पास जबरदस्त स्क्वाड है, जो उसे लगातार दूसरा खिताब जिताने की काबिलियत रखता है. यहां देख लीजिए बेंगलुरू की टीम IPL 2026 में अपने सभी मैच कब और किसके खिलाफ खेलेगी.

IPL 2026 में RCB का पूरा शेड्यूल:

28 मार्च - RCB vs SRH - बेंगलुरू

5 अप्रैल - RCB vs CSK - बेंगलुरू

10 अप्रैल - RCB vs RR - गुवाहाटी

12 अप्रैल - RCB vs MI - मुंबई

15 अप्रैल - RCB vs LSG - बेंगलुरू

18 अप्रैल - RCB vs DC - बेंगलुरू

24 अप्रैल - RCB vs GT - बेंगलुरू

27 अप्रैल - RCB vs DC - दिल्ली

30 अप्रैल - RCB vs GT - अहमदाबाद

7 मई - RCB vs LSG - लखनऊ

10 मई - RCB vs MI - रायपुर

13 मई - RCB vs KKR - रायपुर

17 मई - RCB vs PBKS - धर्मशाला

22 मई - RCB vs SRH - हैदराबाद

RCB के 2 होमग्राउंड

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम पिछली बार की तरह 2 मैदानों पर अपने घरेलू मैच खेलेगी. उसके 5 घरेलू मैच बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और 2 घरेलू मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेले जाएंगे. बेंगलुरू की टीम गत चैंपियन है. वह अगर आईपीएल 2026 में भी चैंपियन बनती है तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद ऐसी केवल तीसरी टीम बन जाएगी, जिसने लगातार 2 साल IPL ट्रॉफी जीती हो.

RCB का स्क्वाड: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्वाल, विहान मल्होत्रा

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