BCCI ने किया IPL 2026 के दूसरे फेज के शेड्यूल का एलान, 12 मैदानों पर खेले जाएंगे 50 मैच

IPL 2026 Second Phase Schedule Announcement: BCCI ने IPL 2026 का दूसरे फेज का शेड्यूल जारी कर दिया है. पहले 12 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी किया गया था. आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का आखिरी मैच 24 मई को खेला जाएगा. दूसरे फेज में 50 मैचों का शेड्यूल जारी किया गया है, जो 12 मैदानों पर खेले जाएंगे.

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा और सबसे पहला मैच सनराइजरर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जाएगा. पहले 28 मार्च-12 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी किया गया था, इस दौरान कुल 20 मैच खेले जाएंगे. वहीं 13 अप्रैल-24 मई के बीच 50 मैच खेले जाएंगे. इसका मतलब लीग स्टेज में कुल 70 मैच खेले जाएंगे.

🚨 News 🚨



BCCI announces schedule for second phase of #TATAIPL 2026 🗓️



The remainder of the league stage, comprising 50 matches, will be played from April 13 to May 24, 2026, across 12 venues in India 🏟️



More details 🔽https://t.co/iYGnB0Gd2J — IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2026

दूसरे फेज की बात करें तो पंजाब किंग्स अपने होम मैच न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में खेलेगी. दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दूसरे फेज में अपने 3 होम मैच बेंगलुरू और 2 मुकाबले रायपुर में खेलेगी. इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के 4 घरेलू मैच जयपुर में खेले जाएंगे.

अलग से क्यों जारी हुआ शेड्यूल?

BCCI को 2 अलग-अलग चरणों में शेड्यूल इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि बहुत जल्द भारत के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनावों की तारीख आने से पहले बीसीसीआई ने सिर्फ 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया था.

अब चुनावों की तारीख सामने आ चुकी हैं. पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे, तमिलनाडु में 23 अप्रैल, असम और केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी. इन तारीखों के सामने आने के बाद बीसीसीआई ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण का शेड्यूल जारी किया है.

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