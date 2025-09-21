IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा रोमांच से भरा होता है. एशिया कप 2025 के सुपर-4 में दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी. इससे पहले भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दासगुप्ता ने चेतावनी दी है कि भले ही पाकिस्तान इस समय मजबूत स्थिति में न हो, लेकिन उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए.

"पाकिस्तान हमेशा खतरनाक"

दासगुप्ता का मानना है कि पाकिस्तान भले ही पिछले कुछ सालों में एक यूनिट की तरह शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाया हो, लेकिन इस टीम में व्यक्तिगत रूप से क्वालिटी खिलाड़ी मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से मजबूत रही है और इस बार भी वे भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं. हालांकि बल्लेबाजी उनकी कमजोर कड़ी है, फिर भी इस टीम को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

भारत को अभी तक नहीं मिली चुनौती

48 वर्षीय दासगुप्ता ने कहा कि भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में काफी मजबूत नजर आई है और उन्हें कोई बड़ी चुनौती नहीं मिली है. ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर अपनी ताकत का परिचय दिया था, लेकिन सुपर-4 में मुकाबला और कठिन हो सकता है. उन्होंने कहा, “भारतीय टीम अभी तक बिना किसी परेशानी के खेल रही है, लेकिन अब सुपर-4 में उन्हें ज्यादा प्रतिस्पर्धा मिलेगी. उम्मीद है कि पाकिस्तान मुकाबले को रोमांचक बना सकता है.”

स्पिन कॉम्बिनेशन पर समर्थन

भारतीय टीम ने दुबई की परिस्थितियों को देखते हुए तीन स्पिनरों को मौका दिया है. इस फैसले की दासगुप्ता ने सराहना की और कहा कि कलाई के स्पिनर हमेशा मैच-विनर होते हैं. उन्होंने कहा, “परिस्थितियों का असर उंगलियों के स्पिनरों पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन कलाई के स्पिनर किसी भी हालात में विकेट निकाल सकते हैं. इसलिए यह कॉम्बिनेशन भारत के लिए सही है.”

सुपर-4 में बड़ी जंग

भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका के लिहाज से नहीं, बल्कि मानसिक बढ़त के लिहाज से भी अहम है. भारतीय टीम ने जहां अब तक टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए अपनी ताकत दिखाई है, वहीं पाकिस्तान इस मैच से वापसी करना चाहेगा. दासगुप्ता की चेतावनी साफ है कि अगर भारत ने पाकिस्तान को हल्के में लिया, तो मुकाबले का नतीजा अप्रत्याशित हो सकता है.

नतीजा साफ है, भारत भले ही मजबूत दिख रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही टीम इंडिया को भारी पड़ सकती है.