साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद क्या टीम इंडिया अब भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुच सकती है? जानिए समीकरण

ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद भारत WTC टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गया है. जानिए भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने का पूरा समीकरण क्या है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Nov 2025 12:57 PM (IST)
World Test Championship: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रन की हार ने भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है. शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम अब अंकतालिका में चौथे स्थान पर है और उनके सामने सिर्फ 10 टेस्ट बचे हैं. गणित साफ है, अब एक भी गलती भारी पड़ सकती है.

WTC पॉइंट्स टेबल में भारत की स्थिति

8 मैचों में भारत ने 52 अंक जुटाए हैं और उनकी PCT (पॉइंट्स प्रतिशत) सिर्फ 54.17% है. उनसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका आराम से बैठे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने तो अब तक बिना हार स्वाद चखे अपने सभी मैच जीते हैं.

भारत की बची हुई सीरीज इस प्रकार है:

दक्षिण अफ्रीका (घरेलू): 1 टेस्ट – गुवाहाटी

श्रीलंका (विदेश): 2 टेस्ट

न्यूजीलैंड (विदेश): 2 टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया (घरेलू): 5 टेस्ट

यानी कुल 10 टेस्ट, जिनमें 120 अंक दांव पर होंगे. पूरे चक्र में भारत 18 मैच खेलेगा और अंक का अंतिम आधार 216 होगा.

कितनी जीतें दिलाएंगी WTC फाइनल का टिकट?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है भारत को फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए 10 में से कितने मैच जीतने होंगे? गणित के हिसाब से:

5 जीत - 51.85% (काम नहीं चलेगा)

6 जीत - 57.41% (अब भी कम)

7 जीत - 62.96% (फाइनल रेस में आने लायक)

8 जीत - 68.52% (लगभग पक्का)

पिछले WTC फाइनलिस्ट्स की PCT देखें तो ट्रेंड साफ है. फाइनल में जगह बनाने के लिए लगभग 64–68% की PCT जरूरी होती है. इसका मतलब है कि भारत को कम से कम 7 जीतें चाहिए, वहीं 8 जीत उन्हें लगभग निश्चित रूप से फाइनल में पहुंचा देंगी. अगर कोई मैच ड्रॉ भी होता है तो फाइनल का समीकरण कुछ इस प्रकार होगा,

7 जीत + 1 ड्रॉ + 2 हार = 64.81%, जो फाइनल के लिए काफी होगा.

भारत को चाहिए लगातार प्रदर्शन

दिलचस्प बात यह है कि इस WTC चक्र में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा है. टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चार बल्लेबाज भारतीय हैं:

शुबमन गिल - 950 रन (5 शतक)

केएल राहुल - 768 रन

रविंद्र जडेजा - 665 रन

यशस्वी जायसवाल - 642 रन

गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मोहम्मद सिराज (37 विकेट) और जसप्रीत बुमराह (27 विकेट) अब भी सबसे भरोसेमंद हथियार हैं, लेकिन भारत को टीम के रूप में ज्यादा स्थिरता दिखानी होगी.

भारत का वास्तविक रास्ता क्या है?

भारत के लिए फाइनल का प्लान कुछ ऐसा दिखता है:

1- द. अफ्रीका को हराना (1 टेस्ट)

2- श्रीलंका को विदेशी जमीन पर क्लीन स्वीप (2 टेस्ट)

3- न्यूजीलैंड से कम से कम 1 जीत, 1 ड्रॉ

4- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 में से कम से कम 3 जीत

ऐसा करने पर भारत को मिलेंगे:

7 जीत + 1 ड्रॉ + 2 हार = लगभग 64.81%

यानी WTC फाइनल की रेस में भारत मजबूती से वापसी कर सकता है. 

Published at : 17 Nov 2025 12:57 PM (IST)
Tags :
World Test Championship WTC Final TEAM INDIA IND VS SA
Embed widget