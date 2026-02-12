नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव

टी20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ शुरुआत करने के बाद अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला नामीबिया से है. पहले मैच में अमेरिका को हराने के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी है, लेकिन दूसरे मैच से पहले प्लेइंग इलेवन को लेकर कुछ उलझनें सामने आई हैं. फिटनेस से जुड़े सवालों के कारण टीम मैनेजमेंट को आखिरी समय तक इंतजार करना पड़ सकता है.

अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर फैसला बाकी

युवा ओपनर अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट नहीं बताए जा रहे हैं. टीम के सपोर्ट स्टाफ उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और मैच से पहले ही उनके खेलने या न खेलने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. अगर अभिषेक उपलब्ध नहीं होते, तो संजू सैमसन को मौका मिल सकता है. सैमसन बल्लेबाजी के साथ विकेटकीपिंग का विकल्प भी देते हैं, जिससे टीम संयोजन संतुलित रह सकता है.

ईशान किशन पर भी संशय

नेट अभ्यास के दौरान ईशान किशन के पैर पर एक तेज गेंद लग गई थी. गेंदबाजी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह. चोट लगने के बाद ईशान कुछ देर तक असहज दिखे और फिजियो को मैदान पर आना पड़ा. हालांकि बाद में वह दोबारा अभ्यास करते नजर आए, लेकिन उनकी मैच फिटनेस को लेकर पूरी तरह स्पष्टता नहीं है. अगर ईशान भी बाहर रहते हैं, तो ओपनिंग जोड़ी में बदलाव तय माना जा रहा है.

बुमराह को मिल सकता है आराम

एक और चर्चा जसप्रीत बुमराह को लेकर है. माना जा रहा है कि टीम उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दे सकती है. पिछले मैच में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की थी, जिससे टीम के पास विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में बुमराह को अगले बड़े मुकाबले से पहले तरोताजा रखने की रणनीति अपनाई जा सकती है.

क्या वाशिंगटन सुंदर करेंगे ओपनिंग?

अगर शीर्ष क्रम में दो खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होते, तो टीम मैनेजमेंट को नई योजना बनानी होगी. कुछ संकेत मिल रहे हैं कि वाशिंगटन सुंदर को भी ओपनिंग के लिए तैयार रखा जा रहा है. हालांकि अंतिम फैसला टॉस से पहले ही साफ होगा.

भारत के लिए यह मैच सिर्फ एक और मुकाबला नहीं, बल्कि अंक तालिका में मजबूत स्थिति बनाने का मौका है. इसलिए चयन में संतुलन और फिटनेस दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी.

दोनो टीमों की संभावित 11

भारत- संजू सैमसन, ईशान किशन/वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

नामिबिया - लोरेन स्टीनकैंप, जान फ्रिलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेजे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेट कीपर), डायलन लीचर, रूबेन ट्रम्पेलमैन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हेइंगो