T20 World Cup 2026: ग्रुप स्टेज में टूटा अफगानिस्तान का सपना, पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की जंग जारी

T20 World Cup 2026: ग्रुप स्टेज में टूटा अफगानिस्तान का सपना, पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की जंग जारी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान जहां ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुका है, वहीं पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें अब भी कायम हैं. हालांकि सुपर-8 के आखिरी मैच में श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत जरुरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Feb 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक तरफ जहां अफगानिस्तान का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया, वहीं पाकिस्तान की टीम अब भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है. हालांकि उनकी उम्मीदें अब काफी हद तक आज के मैच के नतीजे पर निर्भर करती हैं.

पिछले टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली अफगानिस्तान इस बार अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई है. टीम ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रही और सिर्फ 4 अंक हासिल कर सकी. शुरुआती मुकाबलों में मिली हार अफगानिस्तान के लिए भारी साबित हुई है. ग्रुप में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सुपर-8 में जगह बना ली है. वहीं अफगानिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. हालांकि आखिरी मैचों में टीम ने वापसी की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में मिली हार की भरपाई नहीं हो सकी.

पाकिस्तान की उम्मीदें अब भी जिंदा

दूसरी ओर, पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, लेकिन रास्ता बेहद मुश्किल है. 27 फरवरी को इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के बाद पाकिस्तान की स्थिति और भी नाजुक हो गई है. अब पाकिस्तान को सुपर-8 के अपने आखिरी मुकाबले में सह-मेजबान श्रीलंका के खिलाफ हर हाल में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी. फिलहाल पाकिस्तान सुपर-8 ग्रुप 2 में तीसरे स्थान पर है और उसे न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ने के लिए अपने नेट रन रेट में बड़ा सुधार करना जरूरी है.

क्या है पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन समीकरण?

अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है, तो उसे कम से कम 65 रन से जीत दर्ज करनी होगी.  वहीं अगर पाकिस्तान लक्ष्य का पीछा करता है, तो उसे लगभग 13 ओवर के अंदर मैच खत्म करना होगा ताकि नेट रन रेट में जरूरी बढ़त मिल सके. 

हालांकि पाकिस्तान के लिए खतरा अभी भी बना हुआ है. अगर श्रीलंका के खिलाफ मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है या पाकिस्तान हार जाता है, तो न्यूजीलैंड सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान का सफर यहीं खत्म हो जाएगा. ऐसे में आज का मुकाबला पाकिस्तान के लिए किसी फाइनल से कम नहीं है, जहां सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत ही उन्हें अगले दौर में पहुंचा सकती है. 

Published at : 28 Feb 2026 11:41 AM (IST)
