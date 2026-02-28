हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSL vs PAK Pitch Report: पल्लेकेले में रन बरसेंगे या स्पिनर्स करेंगे खेल खराब? सेमीफाइनल की आस पर टिका पाकिस्तान का मैच

SL vs PAK Pitch Report: पल्लेकेले में रन बरसेंगे या स्पिनर्स करेंगे खेल खराब? सेमीफाइनल की आस पर टिका पाकिस्तान का मैच

पल्लेकेले की स्पिन फ्रेंडली पिच पर पाकिस्तान के सामने सिर्फ जीत नहीं, बल्कि बड़ी जीत की चुनौती है. श्रीलंका की बात करें तो टीम अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Feb 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

SL vs PAK Pitch Report: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 राउंड में शनिवार को पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा मुकाबला होने वाला है. पल्लेकेले के मैदान पर पाकिस्तान की भिड़ंत श्रीलंका से होगी. इस मैच का नतीजा तय करेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस में बना रहेगा या टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा.

अब तक पाकिस्तान का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. टीम अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर है और नेट रन रेट भी निगेटिव में है. दूसरी ओर, इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है. ऐसे में पाकिस्तान के सामने सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत हासिल करने की चुनौती है.

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा?

पाकिस्तान के लिए गणित थोड़ा मुश्किल है. टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ कम से कम 61 रन से जीत दर्ज करनी होगी. अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करता है तो उसे लक्ष्य को सिर्फ 13.1 ओवर में हासिल करना होगा. वहीं न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के साथ पहले से मजबूत स्थिति में है.

श्रीलंका की बात करें तो टीम पहले ही अपने शुरुआती दोनों मुकाबले हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है. हालांकि, घरेलू परिस्थितियों में खेलते हुए टीम सम्मानजनक विदाई के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

कैसी रहेगी पल्लेकेले की पिच?

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के स्वर्ग मानी जाती है. यहां की सतह धीमी है, जिससे स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप मिलती है. तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग देखने को मिल सकती है.

इस पिच पर बल्लेबाजों को शुरुआत में कठिनाई हो सकती है. हालांकि अगर कोई खिलाड़ी क्रीज पर सेट हो जाता है तो वह बड़ी पारी खेल सकता है. इसी मैदान पर हुए एक मुकाबले में हैरी ब्रूक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा था. ऐसे में साफ है कि इस मैच में बल्लेबाजों को संयम के साथ खेलना होगा, जबकि स्पिन गेंदबाज मैच का रुख पलट सकते हैं.

दोनों टीमें की स्क्वॉड

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, पथुम निसांका, कुसल परेरा (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, चैरिथ असलांका, दुशान हेमंथा, जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुशन, महीश थीक्षाना, दुनिथ वेललागे.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमां, ख्वाजा नफे (विकेट कीपर), साहिबजादा फरहान, उस्मान खान (विकेट कीपर), फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सैम अयूब, शादाब खान, अबरार अहमद, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान तारिक. 

Published at : 28 Feb 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
SL Vs PAK Pitch Report T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
SL vs PAK Pitch Report: पल्लेकेले में रन बरसेंगे या स्पिनर्स करेंगे खेल खराब? सेमीफाइनल की आस पर टिका पाकिस्तान का मैच
पल्लेकेले में रन बरसेंगे या स्पिनर्स करेंगे खेल खराब? सेमीफाइनल की आस पर टिका पाकिस्तान का मैच
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: एक जीत और सेमीफाइनल में एंट्री! टीम इंडिया का इंग्लैंड से मुकाबला हुआ पक्का?
एक जीत और सेमीफाइनल में एंट्री! टीम इंडिया का इंग्लैंड से मुकाबला हुआ पक्का?
स्पोर्ट्स
आखिरी 18 गेंद में पलटी बाजी, हारा हुआ मैच जीता इंग्लैंड, NZ को 4 विकेट से हराया; पाकिस्तान की हुई बल्ले-बल्ले
आखिरी 18 गेंद में पलट गई बाजी, हारा हुआ मैच जीता इंग्लैंड, NZ को 4 विकेट से हराया
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: किस बात पर बीच डिबेट गुस्साए फडणवीस ? । Ideas Of India Summit
UP News: Amity School की बड़ी लापरवाही, बस में कैद रहा मासूम, 7 घंटे बाद रोता मिला... | Noida
Crime News: बैंड, बाजा और 'हाहाकार' ! | Sansani
Ishan Khattar Full Interview: बदलते समाज की आईना बन पाया बॉलीवुड ? । Ideas Of India Summit
Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
बिहार
PUSU Live: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज, शाम को होगी मतगणना, जानें क्या है तैयारी
PUSU Live: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज, शाम को होगी मतगणना, जानें क्या है तैयारी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
हेल्थ
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
इमरजेंसी में ChatGPT कितना सुरक्षित? रिसर्च ने जताई चिंता, जानें AI की सीमाएं
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget