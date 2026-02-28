सेमीफाइनल की टिकट के लिए भारत-वेस्टइंडीज के बीच ‘करो या मरो’ मुकाबला, जानिए कहां देखें लाइव

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs WI T20 World Cup Live Streaming: सेमीफाइनल की टिकट के लिए भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगा ‘करो या मरो’ मुकाबला, जानिए कब- कहां देखें लाइव

IND vs WI T20 World Cup Live Streaming: सेमीफाइनल की टिकट के लिए भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगा ‘करो या मरो’ मुकाबला, जानिए कब- कहां देखें लाइव

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सेमीफाइनल की टिकट के लिए अहम मुकाबला खेला जाएगा.मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Feb 2026 10:21 AM (IST)
IND vs WI T20 World Cup Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में टीम इंडिया अब अपने सबसे अहम मुकाबले के लिए तैयार है. भारत का सामना 1 मार्च को वेस्टइंडीज से होगा और इस मैच को वर्चुअल क्वार्टर फाइनल माना जा रहा है. यानी जो टीम जीतेगी, वही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर यहीं खत्म हो सकता है.

यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है और मैनेजमेंट प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव के मूड में नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में संजू सैमसन और अक्षर पटेल को एक बार फिर मौका मिल सकता है.

गेंदबाजी दोनों टीमों की चिंता

हालांकि जीत के बावजूद भारत की गेंदबाजी अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने 184 रन खर्च किए थे, जिससे साफ है कि डेथ ओवरों में सुधार की जरूरत है. वहीं वेस्टइंडीज को अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में कैरेबियाई टीम भी वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता इसी मैच से होकर गुजरता है. बल्लेबाजी में भारत की फॉर्म अच्छी रही है, लेकिन गेंदबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा ताकि टीम दबाव में न आए.

कब और कहां देखें लाइव मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सुपर-8 मुकाबला रविवार, 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा.

टीवी पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं ऑनलाइन दर्शक इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.
 
दोनो टीमों के स्क्वॉड

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमार जोसेफ, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोस्टन चेस, जॉनसन चार्ल्स. 

Published at : 28 Feb 2026 10:21 AM (IST)
