कभी-कभी एक शानदार प्रदर्शन खिलाड़ी की जिंदगी बदल देता है. युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. आईपीएल में अपनी तेज रफ्तार और दमदार गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले इस खिलाड़ी को अब पहली बार इंडिया A टीम में जगह मिली है. यह मौका उन्हें श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज के दौरान मिला है.



अशोक शर्मा के लिए पिछले कुछ दिन बेहद खास रहे हैं. राजस्थान से गुजरात के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने का फैसला करने के बाद उन्हें एक और बड़ी खुशखबरी मिली. युवा तेज गेंदबाज को श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज के लिए इंडिया A टीम में शामिल किया गया है.



23 साल के अशोकशर्म को चोटिल युधवीर सिंह की जगह पर टीम में मौका दिया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार वह 16 जून को श्रीलंका के लिए रवाना होंगे और डांबुला में टीम के साथ जुड़ेंगे. इस ट्राई सीरीज में इंडिया A, श्रीलंका A और अफगानिस्तान A की टीमें हिस्सा ले रही हैं.

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तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया A टीम को मेजबान श्रीलंका A के खिलाफ करीबी हार का सामना करना पड़ा था. अब टीम का अगला मुकाबला 17 जून को अफगानिस्तान A के खिलाफ है.



अशोक शर्मा ने आईपीएल में अपनी तेज गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा था. उन्होंने छह मैचों में छह विकेट हासिल किए थे. उनके प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस का टीम प्रबंधन भी काफी प्रभावित हुआ था. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 90 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा था.



उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार है. अशोक करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंदबाजी कर सकते हैं. खास बात यह है कि वह उसी एक्शन से लगभग 115 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गेंद भी फेंकने में सक्षम हैं. यही कला बल्लेबाजों के लिए उन्हें और खतरनाक बनाती है.

घरेलू क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन की चर्च लगातार चलती रहती है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 22 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे. इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने 11 साल पुराना रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया था.



अशोक का आईपीएल सफर 2022 में शुरू हुआ था. तब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 55 लाख रुपये में खरीदा था. बाद में टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया. इसके बाद वह एक सीजन तक राजस्थान रॉयल्स के साथ नेट गेंदबाज के रूप में जुड़े रहे. 2025 की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा.



अब इंडिया A टीम में मिली यह जगह उनके करियर का नया अध्याय साबित हो सकती है. अगर अशोक श्रीलंका में मिले इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हैं तो आने वाले समय में उनके लिए भारतीय टीम के दरवाजे भी खुल सकते हैं.



रफ्तार, मेहनत और लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर अशोक शर्मा ने अपने करियर में एक और बड़ी छलांग लगाई है. अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि इंडिया A की जर्सी में यह युवा तेज गेंदबाज अपने इस सुनहरे मौके को कितनी मजबूती से भुना पाता है.

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