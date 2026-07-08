'जाकर चिड़ियाघर में रोओ', अर्जेंटीना के फैन ने IShowSpeed को ये क्या कह दिया?

फीफा विश्वकप 2026 में अमेरिकी सोशल मीडिया स्टार आईशोस्पीड (IshowSpeed) के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार की खबर सामने आ रही है. यह मामला फीफा विश्वकप 2026 में कैप वर्डे बनाम अर्जेंटीना के बीच मैच का है, जब दोनों टीमों के बीच राउंड ऑफ 32 का मुकाबला खेला गया था. फीफा ने इस मामले के ऊपर बरीकी से जांच शुरु कर दी है. आईशोस्पीड का असली नाम डैरेन जेसन वॉटकिंस जूनियर है.

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आईशोस्पीड कैप वर्डे की जर्सी पहने हुए नज़र आए

अर्जेंटीना और कैप वर्डे के बीच मुकाबला मियामी स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम में 3-2 से जीत दर्ज की थी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आईशोस्पीड कैप वर्डे की जर्सी पहने हुए नज़र आ रहे हैं. वायरल वीडियो में वे स्टैंड्स में मौजूद एक अर्जेंटीना फैन के साथ लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसमें अर्जेंटीना फैन ने उनसे कहा, 'जाकर चिड़ियाघर में रोओ'.

सबसे लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट में

आईशोस्पीड की उम्र 21 साल है और वे सबसे लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट में आते हैं. यूट्यूब पर उनके 5.7 करोड़ और टिक-टॉक पर 5.3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स है.फीफा विश्व कप 2026 के दौरान वो कई मुकाबलों की लाइव-स्ट्रीमिंग अपने चैनलों के माध्यम से कर रहे हैं. आपको बता दें आईशोस्पीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे बड़े फैन हैं.

भारतीय टीम को सपोर्ट करने मैदान में आए थे

वनडे विश्व कप 2023 के दौरान आईशोस्पीड भारत भी आए थे. मुकाबलों के दौरान उन्हें स्टेडियम में देखा गया था. न्यूयॉर्क में भारत-पाकिस्तान मुकाबले में स्पीड भारतीय टीम को सपोर्ट करने मैदान में आए थे.

अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

फीफा विश्वकप 2026 का 'राउंड ऑफ 32' में अर्जेंटीना को केपवर्डे से मुकाबला जीतने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और (3-2) से मुकाबले को जीत लिया था. वहीं, 'राउंड ऑफ 16' के आखिरी मुकाबले में अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. इस मुकाबले में रेफरी ने अर्जेंटीना के पक्ष में कई विवादित फैसले भी दिए है.

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