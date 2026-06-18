तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम ने ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अफगानिस्तान ए को 101 रन के बड़े अंतर से हराकर भारत ने खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल कर लिया. लगातार दो मैच गंवाने के बाद जहां टीम के बाहर होने का खतरा नजर आ रहा था, वहीं आखिरी लीग मैच में मिली बड़ी जीत ने भारत की स्थिति पूरी तरह बदल दी. अब फाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा, इसका फैसला 19 जून को दांबुला में खेले जाने वाले श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबले से होगा. इसी मैच के नतीजे के बाद तय होगा कि 21 जून को इंडिया ए के सामने कौन सी टीम खिताबी जंग में उतरेगी.

श्रीलंका ए के लिए क्या है समीकरण?

मेजबान श्रीलंका ए के लिए गणित बेहद आसान है. अगर टीम अफगानिस्तान ए को किसी भी अंतर से हरा देती है, चाहे जीत एक रन की हो या एक विकेट की, तो वह सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. फिलहाल श्रीलंका के खाते में 4 अंक हैं. अफगानिस्तान पर जीत मिलते ही उसके 6 अंक हो जाएंगे और वह अंकतालिका में भारत से ऊपर पहले स्थान पर पहुंच जाएगी. ऐसे में 21 जून को फाइनल भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा. श्रीलंका को नेट रन रेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है. उसे सिर्फ जीत चाहिए.

अफगानिस्तान ए के सामने मुश्किल चुनौती

अफगानिस्तान ए के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं होगी. फाइनल में जगह बनाने के लिए उसे श्रीलंका ए को बड़े अंतर से हराना पड़ेगा, ताकि नेट रन रेट में भी वह मेजबान टीम को पीछे छोड़ सके. अफगानिस्तान के खाते में फिलहाल 2 अंक हैं और उसका नेट रन रेट -1.983 है. ऐसे में उसे जीत के साथ नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार करना होगा. अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को हराता है तो उसे कम से कम 121 रन या उससे ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी. वहीं अगर अफगानिस्तान को 250 रन का लक्ष्य मिलता है, तो उसे यह टारगेट लगभग 29 ओवर के भीतर हासिल करना होगा. तभी वह नेट रन रेट में इतनी बड़ी छलांग लगा सकेगा कि श्रीलंका को पीछे छोड़कर फाइनल में पहुंच जाए.

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21 जून को खेला जाएगा फाइनल

ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल 21 जून को दांबुला में खेला जाएगा. भारत ए पहले ही अपनी जगह सुनिश्चित कर चुका है, जबकि दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच होने वाले आखिरी लीग मैच से होगा. फिलहाल समीकरण साफ है, श्रीलंका को सिर्फ जीत चाहिए, जबकि अफगानिस्तान को जीत के साथ बड़ी जीत की भी दरकार है. ऐसे में 19 जून का मुकाबला ही तय करेगा कि फाइनल में भारत की टक्कर मेजबान श्रीलंका से होगी या अफगानिस्तान से.

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