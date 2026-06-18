कारपेंटर का बेटा घाना के लिए बना फ़रिश्ता, एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागकर टीम को जिताया मैच

18 जून को फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप L का मुकाबला घाना और पनामा के बीच खेला गया. घाना और पनामा के बीच मुकाबला टोरंटो के मैदान पर खेला गया. घाना ने पनामा को 1 गोल से हरा दिया. एक गोल घाना के लिए उस खिलाड़ी ने दागा जिसके पिता किसी दुकान पर कारपेंटर का काम करते हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप L में घाना और पनामा के बीच एक जोरदार मैच देखने को मिला. यह मुकाबला 90 मिनट तक गोल रहित रहा. इसके बाद घाना ने एक्स्ट्रा टाइम में अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिखी. घाना ने मुकाबले में मिले एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागकर, टीम को 1-0 से जीत दिलाई है. कैलेब यिरेंकी ने घाना के लिए वो एक गोल दागा. कैलेब यिरेंकी के पिता दुकान पर कारपेंटर का काम करते हैं.

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कैलेब यिरेंकी के पिता की अपनी खुद की दुकान नहीं हैं. बल्कि कैलेब यिरेंकी के पिता किसी और की दुकान पर कारपेंटर हैं. घाना-पनामा की टक्कर को लेकर कैलेब के पिता बहुत उत्साहित थे. मैच की शुरुआत से पहले ही उन्होंने अपने बेटे कैलेब यिरेंकी का पोस्टर भी दुकान पर लगवाया था.

20 साल के कैलेब यिरेंकी ने अपने पिता के जोश को कम नहीं होने दिया. कैलेब यिरेंकी के पिता ने जिस उम्मीद के साथ अपने बेटे की फोटो शॉप पर लगाई थी, उस पर कैलेब यिरेंकी पूरी तरह से खरे उतरे. पनामा के खिलाफ और घाना की जीत के लिए इकलौता गोल कैलेब यिरेंकी के बूट से ही निकला.

कैलेब यिरेंकी ने इकलौते गोल को मैच में मिले एक्स्ट्रा टाइम में दागा है. इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागने वाले कैलेब यिरेंकी सबसे युवा फुटबॉलर भी बन गए हैं.

पनामा पर घाना की जीत के बाद टोरंटो की सड़कों पर फैंस का जबरदस्त हुजूम दिखाई दिया.

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