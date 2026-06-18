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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सTG 20: विवादित लीग का प्रचार पड़ा भारी, BCCI के निशाने पर मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा, अंबाती रायुडू

TG 20: विवादित लीग का प्रचार पड़ा भारी, BCCI के निशाने पर मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा, अंबाती रायुडू

मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा, अंबाती रायुडू, विजय देवरकोंडा और वेंकटेश को TG20 लीग के प्रचार पर कानूनी नोटिस मिला. लीग को बीसीसीआई की मंजूरी नहीं होने का दावा किया गया है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 18 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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तेलंगाना के टीजी20 लीग को लेकर नया विवाद सामने आया है. इस लीग के प्रचार से जुड़े कुछ बड़े क्रिकेटरों और फिल्मी हस्तियों को कानूनी नोटिस भेजा गया है. मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि आरोप लगाया गया है कि इस प्रतियोगिता को अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा और अंबाती रायुडू के अलावा अभिनेता विजय देवरकोंडा और वेंकटेश को भी नोटिस जारी किया है. एसोसिएशन का कहना है कि इन सभी ने ऐसी लीग का प्रचार किया, जिसकी नियामक स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

विवाद का केंद्र टीजी20 लीग है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि आवश्यक स्वीकृतियां अभी पूरी नहीं हुई हैं. इसी वजह से एसोसिएशन ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई है और कानूनी रास्ता अपनाया है.

ये भी पढ़े- शान से फाइनल में पहुंचा भारत, तिलक वर्मा का दमदार अर्धशतक; अफगानिस्तान को 101 रनों से रौंदकर किया कमाल

तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने नोटिस में हैदराबाद क्रिकेट प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. आरोप है कि कुछ निजी कंपनियों के साथ मिलकर लीग को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि इसके लिए जरूरी प्रक्रियाओं को लेकर स्पष्टता नहीं है.

खेल प्रशासन से जुड़े लोगों का मानना है कि किसी भी क्रिकेट प्रतियोगिता को आधिकारिक मान्यता मिलने से पहले उसके प्रचार और ब्रांडिंग में बड़े नामों का शामिल होना भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है. खासकर तब, जब फैंस और युवा खिलाड़ी उस आयोजन को पूरी तरह मान्यता प्राप्त मान लें.

फिलहाल इस मामले में नोटिस पाने वाले किसी भी क्रिकेटर या अभिनेता की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में संबंधित पक्ष इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं.

यह मामला केवल एक लीग तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिकेट प्रशासन, नियमों और खेल आयोजनों की पारदर्शिता को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहा है. अगर विवाद आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में इस पर और भी बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं.

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Published at : 18 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Ambati Rayudu Mohammad Siraj TILAK VERMA TG20 League
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