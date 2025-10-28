IND W vs AUS W Head-To-Head: वूमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल अब बस कुछ ही कदम दूर है, और क्रिकेट फैन्स का रोमांच चरम पर है. 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी. अब तक के आंकड़ों पर नजर डाले तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत है, लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ी मैदान पर इतिहास पलटने के मूड में हैं.

कंगारू टीम अजेय, लेकिन भारत के पास है मौका

वर्ल्डकप में अब तक खेले गए मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया वूमेन्स टीम अपराजय रही है. वहीं, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है. लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया जरूर था, लेकिन उस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी थी.

टीम इंडिया ने उस मैच में 330 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था. यह टोटल किसी भी टीम के खिलाफ जीत दिलाने वाला स्कोर होता है, लेकिन कप्तान एलिसा हीली की धमाकेदार 142 रनों की पारी ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया. ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच जीतकर वूमेन्स क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज दर्ज किया.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों वूमेन्स वनडे इंटरनेशनल में अब तक 60 मुकाबलों में आमने-सामने आ चुकी हैं. जिनमें से

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 49 मैच

भारत ने जीते: 11 मैच

यानी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का वनडे में पलड़ा हमेशा ही भारी रहा है. हालांकि ये आंकड़े भले ही कंगारुओं के पक्ष में हों, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपने प्रदर्शन से बड़ा सुधार दिखाया है.

वर्ल्ड कप में भी भारी रहा ऑस्ट्रेलिया

वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पीछे छोड़ दिया है. दोनों टीमें अब तक 14 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें से

भारत ने जीते: 3 मैच

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 11 मैच

लेकिन यह भी सच है कि जब भी भारतीय महिला टीम पर दबाव होता है, उन्होंने कई बार करिश्माई प्रदर्शन कर दिखाया है. इस बार सेमीफाइनल मुकाबले में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है.

बदले की घड़ी और भारत का आत्मविश्वास

हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, और दीप्ति शर्मा जैसी खिलाड़ियों के शानदार फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम इस बार इतिहास बदलने की क्षमता रखती है. सेमीफाइनल में भारत के पास मौका है कि वो न केवल फाइनल में जगह बनाए, बल्कि कंगारू टीम से पुराना हिसाब भी बराबर करे.