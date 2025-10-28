हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND W vs AUS W Head-To-Head: क्या भारत तोड़ेगा ऑस्ट्रेलिया का घमंड? सेमीफाइनल में होगी ‘जबरदस्त टक्कर’, जानिए ODI में दोनो टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

IND W vs AUS W Head-To-Head: क्या भारत तोड़ेगा ऑस्ट्रेलिया का घमंड? सेमीफाइनल में होगी ‘जबरदस्त टक्कर’, जानिए ODI में दोनो टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

वूमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया 30 अक्टूबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. इस हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले जानिए दोनो टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड..

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 28 Oct 2025 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

IND W vs AUS W Head-To-Head: वूमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल अब बस कुछ ही कदम दूर है, और क्रिकेट फैन्स का रोमांच चरम पर है. 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी. अब तक के आंकड़ों पर नजर डाले तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत है, लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ी मैदान पर इतिहास पलटने के मूड में हैं.

कंगारू टीम अजेय, लेकिन भारत के पास है मौका

वर्ल्डकप में अब तक खेले गए मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया वूमेन्स टीम अपराजय रही है. वहीं, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है. लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया जरूर था, लेकिन उस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी थी.

टीम इंडिया ने उस मैच में 330 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था. यह टोटल किसी भी टीम के खिलाफ जीत दिलाने वाला स्कोर होता है, लेकिन कप्तान एलिसा हीली की धमाकेदार 142 रनों की पारी ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया. ऑस्ट्रेलिया ने वह मैच जीतकर वूमेन्स क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज दर्ज किया.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों वूमेन्स वनडे इंटरनेशनल में अब तक 60 मुकाबलों में आमने-सामने आ चुकी हैं. जिनमें से

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 49 मैच

भारत ने जीते: 11 मैच

यानी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का वनडे में पलड़ा हमेशा ही भारी रहा है. हालांकि ये आंकड़े भले ही कंगारुओं के पक्ष में हों, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपने प्रदर्शन से बड़ा सुधार दिखाया है.

वर्ल्ड कप में भी भारी रहा ऑस्ट्रेलिया

वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पीछे छोड़ दिया है. दोनों टीमें अब तक 14 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें से

भारत ने जीते: 3 मैच

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 11 मैच

लेकिन यह भी सच है कि जब भी भारतीय महिला टीम पर दबाव होता है, उन्होंने कई बार करिश्माई प्रदर्शन कर दिखाया है. इस बार सेमीफाइनल मुकाबले में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है. 

बदले की घड़ी और भारत का आत्मविश्वास

हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, और दीप्ति शर्मा जैसी खिलाड़ियों के शानदार फॉर्म को देखते हुए भारतीय टीम इस बार इतिहास बदलने की क्षमता रखती है. सेमीफाइनल में भारत के पास मौका है कि वो न केवल फाइनल में जगह बनाए, बल्कि कंगारू टीम से पुराना हिसाब भी बराबर करे. 

Published at : 28 Oct 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
Head To Head IND W Vs AUS W Womens World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
Advertisement

वीडियोज

प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
शुद्धिकरण जरूरी...असम, महाराष्ट्र में क्या मजबूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
नौकरी
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget