IND W vs AUS W: 'मैं वहां नहीं रहूंगी…' भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा

IND W vs AUS W: ‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा

भारत से महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली टूट गई. उन्होंने कहा, “मैं वहां नहीं रहूंगी,” जिससे संकेत मिल रहे हैं कि उनका ODI करियर अब खत्म हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 31 Oct 2025 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

IND W vs AUS W: नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया. इस हार के साथ न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप सफर खत्म हुआ बल्कि उनकी कप्तान एलिसा हीली के बयान ने यह संकेत दे दिया कि अब शायद उनका वनडे करियर भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है.

“मैं वहां नहीं रहूंगी” - हीली का भावुक बयान

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एलिसा हीली से अगले वर्ल्ड कप 2029 के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, “मैं वहां नहीं रहूंगी!” उनके इस जवाब ने यह साफ कर दिया कि वह अब अपने वनडे भविष्य को लेकर गंभीरता से सोच रही हैं. हीली ने आगे कहा कि अगले कुछ सालों में टीम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और कई नई खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए सामने आएंगी.

उन्होंने कहा, “हमने इस टूर्नामेंट में कुछ अच्छे पल दिखाए, लेकिन सेमीफाइनल में हमने खुद को हरा दिया. यह हार हमें लंबे समय तक याद रहेगी. हमें इससे सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा.”

अब नहीं दिखेंगी मैदान पर?

एलिसा हीली 2029 वर्ल्ड कप तक 39 वर्ष की हो जाएंगी. पिछले कुछ सालों में उन्हें चोटों से जूझना पड़ा है और खेल की गति भी लगातार बढ़ती जा रही है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान उनके संन्यास की दिशा में पहला संकेत है. हीली ने कहा, “जब मैं इस मैच को देखती हूं, तो लगता है कि हमने इसे खुद गंवाया. हमारी बल्लेबाजी अंत में बिखर गई, गेंदबाजी उतनी सटीक नही रही और फील्डिंग में भी कई मौके छोड़े. यही वजह है कि नतीजा हमारे पक्ष में नही गया.”

ऑस्ट्रेलिया की गलतियां बनी हार की वजह

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रन बनाए थे. ये किसी भी टीम के खिलाफ जीत दिलाने के लिए बड़ा स्कोर माना जाता है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बेअसर साबित हुई. मैदान पर सबसे बड़ी चूक उनकी फील्डिंग रही. कई कैच छूटे, जिनमें खुद एलिसा हीली का भी एक अहम कैच शामिल था.

उन्होंने माना कि, “हमने पूरे टूर्नामेंट में कई मौके बनाए, लेकिन फाइनल से ठीक पहले सबसे अहम दिन पर चूक गए. यह सबसे ज्यादा तकलीफदेह है. हमारी टीम में काफी अनुभव है, लेकिन इस बार भारत बेहतर साबित हुआ.” 

Published at : 31 Oct 2025 01:38 PM (IST)
Women's World Cup Alyssa Healy IND VS AUS
