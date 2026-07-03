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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs SL: श्रीलंका दौरे का शेड्यूल आया सामने, जानिए टेस्ट क्रिकेट में कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन

IND vs SL: श्रीलंका दौरे का शेड्यूल आया सामने, जानिए टेस्ट क्रिकेट में कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन

भारतीय टीम अगस्त 2026 में 9 साल बाद श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. WTC 2025-27 का हिस्सा इस सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाले और दूसरा 23 अगस्त से कोलंबो में होगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 03 Jul 2026 07:19 AM (IST)
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भारतीय टीम अगस्त 2026 में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका का दौरा करने वाली है. इस दौरे को श्रीलंका क्रिकेट ने गुरुवार को ऐलान किया है. यह सीरीज आईसीसी चैंपियन 2025–2027 का हिस्सा रहने वाली है. इसी के साथ भारतीय टीम करीब 9 साल बाद श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज खेलने उतरने वाली है. दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होने वाला है.

अगर श्रीलंका में भारत के टेस्ट रिकॉर्ड पर नजर डालें तो टीम ने पहली बार 1985 में वहां टेस्ट सीरीज खेली है. इसके बाद से दोनों टीमों के बीच श्रीलंका की सरजमीं पर अब तक 24 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारत ने 9 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि श्रीलंका को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं 8 टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. खास बात यह है कि श्रीलंका में खेले गए पिछले 5 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम ने लगातार जीत दर्ज की है. साल 2017 में आखिरी दौरे पर विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने 3-0 से सीरीज अपने नाम की है.

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भारतीय टीम अब तक श्रीलंका में 8 टेस्ट सीरीज खेल चुकी है. इनमें 2017, 2015 और 1993 में भारत ने सीरीज जीती है. साल 2015 में भी विराट कोहली कप्तान रहे हैं. उस दौरे पर पहले टेस्ट में हार मिलने के बाद भारत ने शानदार वापसी करते हुए अगले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज पर कब्जा किया है. वहीं 1985, 2001 और 2008 की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को हार मिली है. जबकि 1997 और 2010 की सीरीज बराबरी पर खत्म हुई हैं.

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यह टेस्ट सीरीज दोनों टीमों के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम रहने वाली है. भारत और श्रीलंका दोनों अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे. मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 9 मैचों के बाद 48.15 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है. वहीं श्रीलंका की टीम 44.44 प्रतिशत अंकों के साथ छठे स्थान पर बनी हुई है.

Published at : 03 Jul 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Test Match India Vs Srilanka Icc World Cup Champion 2026-2027
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