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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदूसरे टी20 में भारत ने इंग्लैंड को दिया 191 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप; ईशान किशन अर्धशतक से चूके

दूसरे टी20 में भारत ने इंग्लैंड को दिया 191 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप; ईशान किशन अर्धशतक से चूके

England vs India 2nd T20I: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपने पहले मैच में कमाल नहीं कर सके. डेब्यू मैच में वैभव 10 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, उन्होंने दो सिक्स जरूर लगाए.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 04 Jul 2026 09:00 PM (IST)
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मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे दूसरे टी20 में भारत ने पहले खेलने के बाद इंग्लैंड को 191 रनों का लक्ष्य दिया है. टीम इंडिया ने पावरप्ले में एक विकेट खोकर 65 रन बनाए थे. 10 ओवर में स्कोर दो विकेट पर 96 रन था. वहीं 15 ओवर में स्कोर 144 हो गया था. अंतिम पांच ओवर में तेजी से रन नहीं बने. 16वें ओवर में दो रन, 17वें ओवर में सात रन और 18वें ओवर में सिर्फ 9 रन बने. हालांकि, लास्ट ओवर में 17 रन आए. इस तरह भारतीय टीम ने 20 ओवर में सात विकेट पर 190 रन बोर्ड पर लगाए. भारत के लिए ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए. 

डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन रचा इतिहास 

15 साल 99 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया. वह सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारतीय बन गए हैं. उन्होंने सबसे कम उम्र में किसी भारतीय द्वारा टी20 इंटरनेशनल में छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. वैभव ने अपने पहले मैच में 10 गेंद में दो छक्कों की मदद से 14 रन बनाए. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की. अभिषेक ने 24 गेंद में 43 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 8 चौके और एक छक्का निकला. 

भारत ने पावरप्ले में एक विकेट खोकर 65 रन बनाए. दोनों ओपनर्स आउट हुए तो नजरें थीं कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर. दोनों को अच्छी शुरुआत मिली. अय्यर ने 22 गेंद में 37 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से तीन चौके और एक छक्का निकला. वहीं ईशान किशन अर्धशतक से चूक गए. वह 40 गेंद में छह चौकों की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुए. 

फिर शिवम दुबे सात गेंद में पांच और अक्षर पटेल तीन गेंद में दो रन सस्ते में आउट हुए. अंत में तिलक वर्मा ने कुछ बड़े शॉट्स खेले. तिलक 11 गेंद में 24 रनों पर नाबाद लौटे. उन्होंने दो छक्के और एक चौका लगाया. हर्षित राणा तीन गेंद में एक सिक्स लगाकर आउट हुए.

इंग्लैंड के लिए सैम कर्रन ने कमाल की गेंदबाजी की. इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने चार ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट चटकाए. इसके अलावा जोफ्रा आर्चर, विल जैक्स और लियाम डॉसन को एक-एक सफलता मिली. विल जैक्स ने ही वैभव सूर्यवंशी को आउट किया. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 04 Jul 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
India Vs England IND Vs ENG 2nd T20 SHREYAS IYER ISHAN KISHAN Vaibhav Sooryavanshi
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