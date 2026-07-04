हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG T20 Highlights: जैकब बैथेल अकेले टीम इंडिया पर पड़े भारी, दूसरे टी20 में भारत की हार; इंग्लैंड की करिश्माई जीत

IND vs ENG T20 Highlights: जैकब बैथेल अकेले टीम इंडिया पर पड़े भारी, दूसरे टी20 में भारत की हार; इंग्लैंड की करिश्माई जीत

IND vs ENG 2nd T20 Highlights: इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है. जैकब बैथेल ने 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Jul 2026 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है. जैकब बैथेल के तूफान के आगे भारतीय गेंदबाज टिक नहीं पाए और उन्होंने अकेले ही तूफानी अर्धशतकीय पारी खेल इंग्लैंड टीम को जीत दिलाई. मैंचेस्टर में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए थे. इंग्लैंड ने आखिरी ओवर में मैच जीता.

वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, जिसमें वो 10 गेंद में केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए. मगर उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में डेब्यू किया, जिससे वो भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बने हैं. ईशान किशन की 49 रनों की धीमी पारी भी एक वजह रही, जिससे भारत 200 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर सका.

जैकब बैथेल का बवंडर

जैकब बैथेल पारी के पहले ही ओवर में बैटिंग करने आ गए थे, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में जोस बटलर और फिल साल्ट को आउट कर दिया था. बैथेल एक समय 33 गेंद में 37 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन अपनी पारी की आखिरी 13 गेंदों पर उन्होंने 39 रन बटोरे. बैथेल 46 गेंद में 76 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए.

इंग्लैंड को आखिरी 5 ओवरों में 49 रन बनाने थे और यहां तक भारत के पास वापसी का मौका था. मगर तभी पारी के 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने 29 रन लुटा दिए, जिसमें उन्होंने दो नो-बॉल भी की. बिश्नोई ने ओवर पूरा करने के लिए 9 गेंद फेंकी, जिसमें 3 छक्के और एक चौका आया. 

वैभव डेब्यू पर फ्लॉप, ईशान की धीमी पारी

वैभव सूर्यवंशी अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू मैच में केवल 14 रन बना पाए. दूसरी ओर ईशान किशन ने 49 रन तो बनाए, लेकिन यह पारी उन्होंने 40 गेंद में खेली. किशन क्रीज पर सेट थे, लेकिन इसके बावजूद 14वें ओवर के बाद भारतीय बल्लेबाजी का मोमेंटम टूट गया, जिसके बाद टीम अगले 4 ओवरों में सिर्फ 24 रन ही बना सकी.

गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. अर्शदीप ने एक ओवर में 27 और रवि बिश्नोई ने 29 रन लुटाए. वो टी20 मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा पिटाई खाने वाले गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team IND Vs ENG 2nd T20 IND VS ENG Jacob Bethel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG T20 Highlights: जैकब बैथेल अकेले टीम इंडिया पर पड़े भारी, दूसरे टी20 में भारत की हार; इंग्लैंड की करिश्माई जीत
जैकब बैथेल अकेले टीम इंडिया पर पड़े भारी, दूसरे टी20 में भारत की हार; इंग्लैंड की करिश्माई जीत
क्रिकेट
एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान बनने जा रहे बाबर आजम, PCB चीफ ने दी हरी झंडी; पढ़ें रिपोर्ट
एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान बनने जा रहे बाबर आजम, PCB चीफ ने दी हरी झंडी; पढ़ें रिपोर्ट
क्रिकेट
दूसरे टी20 में भारत ने इंग्लैंड को दिया 191 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप; ईशान किशन अर्धशतक से चूके
दूसरे टी20 में भारत ने इंग्लैंड को दिया 191 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप; ईशान अर्धशतक से चूके
क्रिकेट
सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ी, कितने नंबर पर हैं वैभव सूर्यवंशी
सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 7 खिलाड़ी, कितने नंबर पर हैं वैभव सूर्यवंशी
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! मोदी सरकार के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर
30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! केंद्र के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर
पंजाब
चंडीगढ़ में दो मंजिला बिल्डिंग ढही, 4 लोगों को किया रेस्क्यू, कुछ अभी भी मलबे में दबे
चंडीगढ़ में दो मंजिला बिल्डिंग ढही, 4 लोगों को किया रेस्क्यू, कुछ अभी भी मलबे में दबे
ओटीटी
Lock upp 2 Written Updates (4th July): 'लॉक अप 2' में कंगना रनौत की एंट्री, श्रेष्ठा अय्यर हुईं बाहर, पढ़ें पूरा अपडेट
'लॉक अप 2' में कंगना रनौत की एंट्री, हुआ पहला एविक्शन, पढ़ें पूरा अपडेट
क्रिकेट
एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान बनने जा रहे बाबर आजम, PCB चीफ ने दी हरी झंडी; पढ़ें रिपोर्ट
एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान बनने जा रहे बाबर आजम, PCB चीफ ने दी हरी झंडी; पढ़ें रिपोर्ट
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
विश्व
'नई ऊंचाइयों पर जाएगी हमारी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई
'नई ऊंचाइयों पर जाएगी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने ट्रंप को दी बधाई
ट्रेंडिंग
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
टेक्नोलॉजी
क्या Solar Power Bank सिर्फ दिखावा है? खरीदने से पहले जान लें ये चौंकाने वाला सच
क्या Solar Power Bank सिर्फ दिखावा है? खरीदने से पहले जान लें ये चौंकाने वाला सच
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget