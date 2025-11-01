हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs SA ODI Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन? टॉप पर इस खिलाड़ी का नाम

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ODI मुकाबले हमेशा से रोमांच से भरपूर रहे हैं. इन मुकाबलों में रन बरसाने वाले बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर 2001 रनों के साथ सबसे आगे हैं. जानिए टॉप 5 की लिस्ट में कौन-कौन शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Nov 2025 09:40 AM (IST)
IND vs SA ODI Record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले हमेशा से रोमांच और प्रतिस्पर्धा से भरपूर रहे हैं. इन दोनों टीमों के बीच कई दिग्गज बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेली हैं और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है. चलिए जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

सचिन तेंदुलकर 

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 1991 से 2011 तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 57 मैचों में 2001 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 35.73 और स्ट्राइक रेट 76.31 रहा. उनके बल्ले से 5 शतक और 8 अर्धशतक निकले. सचिन का नाबाद 200रन का स्कोर (200* बनाम दक्षिण अफ्रीका, ग्वालियर) आज भी यादगार है.

जैक कैलिस 

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं. बल्लेबाजी औसत (61.40) के मामले में वो सबसे आगे हैं. उन्होंने 1996 से 2013 के बीच 37 मैचों में 1535 रन बनाए. कैलिस ने 2 शतक और 11 अर्धशतक जड़े, और कई बार अपनी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला.

विराट कोहली 

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है. कोहली ने 2010 से 2023 तक 31 मैचों में 1504 रन बनाए. उनका औसत 65.39 रहा , जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाए, जिनमें केप टाउन और डरबन में खेली गई पारियां खास तौर पर यादगार हैं.

गैरी कर्स्टन 

दक्षिण अफ्रीका के गैरी कर्स्टन, जो बाद में भारतीय टीम के कोच भी बने, उन्होंने 1995 से 2001 तक 26 मैचों में 1377 रन बनाए. उनका औसत 62.59 रहा, जो उनकी स्थिरता का प्रमाण है. उन्होंने 4 शतक और 9 अर्धशतक जड़े हैं.

एबी डिविलियर्स 

लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं वर्ल्ड क्रिकेट के ‘मिस्टर 360’ एबी डिविलियर्स. उन्होंने 2005 से 2018 तक 32 मैचों में 111.13 के स्ट्राइक रेट के साथ 1357 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 5 अर्धशतक लगाए और भारत के खिलाफ कई तूफानी पारियां खेलीं. 

Published at : 01 Nov 2025 09:40 AM (IST)
Sachin Tendulkar ODI Record VIRAT KOHLI IND VS SA
