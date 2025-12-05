भारत की हार के बाद जडेजा पर भड़के इरफान पठान, दे दिया ऐसा बयान जो हो गया वायरल

IND vs SA: रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया को 359 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा. तेज ओस और गीली गेंद ने भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं, लेकिन सबसे बड़ी बहस रवींद्र जडेजा की धीमी बल्लेबाजी को लेकर छिड़ी. पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने जडेजा के ‘इंटेंट’ पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी पारी ने भारत को पीछे धकेल दिया.

कहां चूके जडेजा?

टीम इंडिया ने अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी. विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ ने संतुलित बल्लेबाजी करते हए शतक जड़े और भारत को एक सधी हुई शुरुआत दी. आखिर में कप्तान केएल राहुल ने भी सिर्फ 43 गेंदों में नाबाद 66 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत के स्कोर को 350 के पार पहुंचाया. उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जडेजा ने 27 गेंदों पर सिर्फ नाबाद 24 रन बनाए.

इरफान पठान का बयान

जडेजा की धीमी पारी को लेकर इरफान पठान कुछ नाराज नजर आए. इरफान ने अपने शो ‘सीधी बात’ में कहा, “सब तेज स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, लेकिन जडेजा 88 के स्ट्राइक रेट पर खेल रहे थे. इतनी मजबूत स्थिति में इतना धीमा खेलना टीम को नुकसान पहुंचाता है. जडेजा का इंटेंट बिल्कुल ही नहीं नजर आया.”

उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ बाद में कही गई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने कमेंट्री के दौरान भी यही चेतावनी दी थी.

साउथ अफ्रीका ने दिखाया दम

भारत की बल्लेबाजी के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ में है, लेकिन ओस ने पूरी कहानी बदल दी. साउथ अफ्रीका की शुरुआत संभलकर हुई और फिर मार्कराम, बावुमा, ब्रीट्जके और ब्रेविस ने भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया.

इसी के साथ पठान ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की तारीफ भी की. उन्होंने बताया कि 39 से 49 ओवर के बीच सिर्फ 55 रन देकर अफ्रीकी गेंदबाजों ने भारत का रन-फ्लो रोक दिया. पठान ने आगे कहा, “अगर भारत 370 के आस-पास पहुंच जाता, तो हालात अलग हो सकते थे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन गेंदबाजी की.”