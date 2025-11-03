IND vs SA Test Record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मुकाबले हमेशा रोमांच के लिए जाने जाते हैं. इन मुकाबलों में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने शतकों की झड़ी लगा दी है. आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सबसे ज्यादा शतक लगाए.

जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 7 शतक

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2000 से 2013 के बीच 18 टेस्ट मैचों में 7 शतक ठोके. कैलिस ने 31 पारियों में 1734 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 201 नॉट आउट रहा. उनकी औसत 69.36 रही, जो उनके निरंतर प्रदर्शन को दिखाती है. जब भी भारत के खिलाफ अफ्रीकी टीम मुश्किल में फंसी, कैलिस ने अपने बल्ले से उसे बाहर निकाला.

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 7 शतक

भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इस लिस्ट में कैलिस के साथ शीर्ष पर हैं. उन्होंने 1992 से 2011 के बीच 25 टेस्ट मैचों में 7 शतक लगाए. सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुल 1741 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 169 रन रहा. डरबन और केपटाउन में उनके शानदार शतक आज भी भारतीय क्रिकेट फैंस को याद हैं.

वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 5 शतक

‘नजफगढ़ के नवाब’ वीरेंद्र सहवाग का नाम टेस्ट क्रिकेट की सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार होता है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 मैचों में 5 शतक ठोके. सहवाग का सबसे बड़ा स्कोर 319 रन रहा, जो उन्होंने चेन्नई टेस्ट में बनाया था. उनकी 80.56 की स्ट्राइक रेट दर्शाती है कि उन्होंने टेस्ट को भी टी20 की तरह खेला.

हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) – 5 शतक

दक्षिण अफ्रीका के भरोसेमंद बल्लेबाज हाशिम अमला भी इस लिस्ट में शामिल हैं. अमला ने 21 टेस्ट में 1528 रन बनाए और 5 शतक जड़े. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 253 नॉट आउट रहा.

मोहम्मद अजहरुद्दीन (भारत) - 4 शतक

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1992 से 2000 के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 मैचों में 4 शतक लगाए. उनकी स्टाइलिश बल्लेबाजी ने दर्शकों को हमेशा मंत्रमुग्ध किया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 163 नाबाद उनका बेस्ट स्कोर है.