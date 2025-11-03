हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मुकाबले में किन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा शतक, भारत के दो दिग्गज टॉप लिस्ट में शामिल

IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मुकाबले में किन बल्लेबाजों ने लगाए सबसे ज्यादा शतक, भारत के दो दिग्गज टॉप लिस्ट में शामिल

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों की सूची में जैक कैलिस और सचिन तेंदुलकर संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Nov 2025 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA Test Record: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मुकाबले हमेशा रोमांच के लिए जाने जाते हैं. इन मुकाबलों में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने शतकों की झड़ी लगा दी है. आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सबसे ज्यादा शतक लगाए.

जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 7 शतक

दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2000 से 2013 के बीच 18 टेस्ट मैचों में 7 शतक ठोके. कैलिस ने 31 पारियों में 1734 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 201 नॉट आउट रहा. उनकी औसत 69.36 रही, जो उनके निरंतर प्रदर्शन को दिखाती है. जब भी भारत के खिलाफ अफ्रीकी टीम मुश्किल में फंसी, कैलिस ने अपने बल्ले से उसे बाहर निकाला.

सचिन तेंदुलकर (भारत) - 7 शतक

भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी इस लिस्ट में कैलिस के साथ शीर्ष पर हैं. उन्होंने 1992 से 2011 के बीच 25 टेस्ट मैचों में 7 शतक लगाए. सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुल 1741 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 169 रन रहा. डरबन और केपटाउन में उनके शानदार शतक आज भी भारतीय क्रिकेट फैंस को याद हैं.

वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 5 शतक

‘नजफगढ़ के नवाब’ वीरेंद्र सहवाग का नाम टेस्ट क्रिकेट की सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार होता है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 15 मैचों में 5 शतक ठोके. सहवाग का सबसे बड़ा स्कोर 319 रन रहा, जो उन्होंने चेन्नई टेस्ट में बनाया था. उनकी 80.56 की स्ट्राइक रेट दर्शाती है कि उन्होंने टेस्ट को भी टी20 की तरह खेला.

हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) – 5 शतक

दक्षिण अफ्रीका के भरोसेमंद बल्लेबाज हाशिम अमला भी इस लिस्ट में शामिल हैं. अमला ने 21 टेस्ट में 1528 रन बनाए और 5 शतक जड़े. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 253 नॉट आउट रहा.

मोहम्मद अजहरुद्दीन (भारत) - 4 शतक

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1992 से 2000 के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 मैचों में 4 शतक लगाए. उनकी स्टाइलिश बल्लेबाजी ने दर्शकों को हमेशा मंत्रमुग्ध किया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 163 नाबाद उनका बेस्ट स्कोर है. 

Published at : 03 Nov 2025 09:28 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Virender Sehwag Jacques Kallis Test Record IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने लिया बिहार में BJP का जिताने का ठेका, कांग्रेस नेता उदित राज का बसपा पर आरोप
मायावती ने लिया बिहार में BJP का जिताने का ठेका, कांग्रेस नेता उदित राज का बसपा पर आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
'Are we still dreaming', स्मृति-जेमिमा ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ होटल से शेयर की पहली फोटो
विश्व
Women World Cup 2025: 'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
'इंडिया की लड़कियां...', महिला विश्वकप में भारत की जीत पर रोया पाकिस्तान, जानें क्या बोला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने लिया बिहार में BJP का जिताने का ठेका, कांग्रेस नेता उदित राज का बसपा पर आरोप
मायावती ने लिया बिहार में BJP का जिताने का ठेका, कांग्रेस नेता उदित राज का बसपा पर आरोप
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
ट्रेंडिंग
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
गन दिखाकर शॉप लूटने आया था लुटेरा! महिला ने मार मारकर भूत भर दिया- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
फूड
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
चाय बनाने का परफेक्ट तरीका, जानें एक अच्छी चाय के लिए कितनी चायपत्ती है सही?
जनरल नॉलेज
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
पूरे साल अंडे क्यों देने लगीं मछलियां, इंसानों की किस गलती की मिल रही सजा?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget