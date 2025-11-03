Ind vs SA in ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर रहे हैं. दोनों टीमों में ऐसी बल्लेबाजी लाइनअप रही है जो किसी भी पिच पर रन बरसाने की क्षमता रखती है. इस जोड़ी के बीच अब तक कई हाई-स्कोरिंग मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें बल्ले से खूब आतिशबाजी देखने को मिली. आइए नजर डालते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के वनडे इतिहास में बने सबसे बड़े स्कोरों पर, जिनमें दर्शकों को रन की बारिश देखने को मिली.

साउथ अफ्रीका - 438/4 (मुंबई, 2015)

यह मुकाबला 25 अक्टूबर 2015 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था. एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसिस और क्विंटन डी कॉक की तूफानी पारियों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 438 रन ठोक दिए थे. इस मैच में भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई. जवाब में भारत सिर्फ 224 रन ही बना सका और मैच 214 रनों से हार गया. यह अब तक भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा वनडे स्कोर है.

भारत - 401/3 (ग्वालियर, 2010)

24 फरवरी 2010 का दिन भारतीय फैंस कभी नही भूल सकते. सचिन तेंदुलकर ने उस दिन वनडे क्रिकेट में इतिहास रचते हुए पहला दोहरा शतक (नाबाद 200) जड़ा था. भारत ने ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. उस मैच में धोनी और सहवाग ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी. भारत ने यह मुकाबला 153 रनों से जीता था.

साउथ अफ्रीका - 365/2 (अहमदाबाद, 2010)

2010 में ही एक और धमाकेदार मैच देखने को मिला जब साउथ अफ्रीका ने अहमदाबाद में 365 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया. एबी डिविलियर्स ने यहां शानदार शतक जड़ा था. भारत की टीम जवाब में 200 रन भी पार नहीं कर पाई और साउथ अफ्रीका ने मुकाबला एकतरफा जीत लिया.

साउथ अफ्रीका - 358/4 (जोहान्सबर्ग, 2013)

जोहान्सबर्ग की उछाल भरी पिच पर हाशिम अमला और क्विंटन डी कॉक ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी. उनकी बल्लेबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 358 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था और भारत को 141 रनों से शिकस्त दी थी.

भारत - 331/7 (कार्डिफ, 2013)

चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में कार्डिफ के मैदान पर भारत ने 331 रन का मजबूत स्कोर बनाया था. इस मैच में शिखर धवन और विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक जड़े थे और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को प्रेशर में डाल दिया था. भारत ने यह मुकाबला 26 रनों से जीता था.