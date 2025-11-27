IND vs SA: टीम इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज किसी बुरे सपने से कम नही रही. दो मैचों की इस घरेलू सीरीज में भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप झेलना पड़ा. गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रन से शर्मनाक हार मिली, जो टेस्ट इतिहास में रनों के हिसाब से टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार है. इससे पहले भारत कभी भी 350 से ज्यादा के रन अंतर से नही हारा था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड भी टूटा और फैंस का दिल भी.

दिनेश कार्तिक ने जताई नाराजगी

टीम इंडिया की इस हार ने सिर्फ फैंस ही नही, बल्कि पूर्व क्रिकेटर्स को भी गहरा झटका दिया है. इसी सिलसिले में पूर्व विकेटकीपर और कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपनी नाराजगी और दर्द खुले तौर पर जाहिर किया.

View this post on Instagram A post shared by Dinesh Karthik (@dk00019)

कार्तिक ने कहा कि अब वह दौर खत्म हो गया है जब टीमें भारत में टेस्ट खेलने से डरती थी. उन्होंने कहा, “अब विदेशी टीमें भारत आने के लिए उत्साहित होंगी. 12 महीने में दूसरा व्हाइटवॉश… पिछले तीन घरेलू टेस्ट सीरीज में दो बार क्लीन स्वीप हुआ है. यह भारत के टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा संकट है.” उनके शब्दों से साफ झलक रहा था कि यह हार सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट गलत दिशा में जा रहा है.

टीम कॉम्बिनेशन पर भी उठाए सवाल

दिनेश कार्तिक ने टीम चयन और कॉम्बिनेशन पर भी बड़े सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत ने इस सीरीज में "बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स" खिलाए, जिससे टीम का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया. उदाहरण के तौर पर उन्होंने नीतीश रेड्डी का जिक्र किया, जो घरेलू सीजन में सिर्फ 14 ओवर डालकर आए हैं, फिर भी उन्हें टेस्ट में पेस ऑलराउंडर की भूमिका दी गई.

कार्तिक ने आलोचना करते हुए कहा, “इस सीरीज में भारत के सिर्फ दो खिलाड़ियों ने फिफ्टी लगाई, जबकि दक्षिण अफ्रीका के सात प्लेयर्स अर्धशतक बना गए. यह बताता है कि हम कितने पीछे हैं.”

नंबर-3 की जुगलबंदी बनी चिंता

कार्तिक ने सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय टीम के नंबर-3 बल्लेबाज को लेकर उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले पूरे टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भारत का नंबर-3 सबसे अस्थिर रहा है और उसका औसत सिर्फ 26 का है. उन्होंने तंज भरे अंदाज में पूछा, “आखिर हमारा पक्का नंबर-3 कौन है? कभी सुदर्शन नंबर 3 पर खेलते हैं, कभी वॉशिंगटन सुंदर. हर मैच में बदलाव करने से स्थिरता कैसे आएगी?”

अगला टेस्ट 7 महीने बाद

दिनेश कार्तिक ने यह कहकर बात खत्म की कि टीम इंडिया का अगला टेस्ट अगले साल जून में है, यानी अभी सात महीने का लंबा अंतर है. उन्होंने सवाल पूछा, “क्या हम इस हार को भूल जाएंगे, या इसे सुधार की शुरुआत बनाएंगे?”