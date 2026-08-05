वनडे में बिना शतक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 मिस्बाह उल हक

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 463 मैचों में खेली 452 पारियों में कुल 18428 रन बनाए. वह अकेले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 15000 रन का आंकड़ा पार किया. लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 302 पारियों में 14941 रन बनाए हैं. कोहली वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने करियर में 54 शतक लगाए हैं. लेकिन हम यहां आपको उन टॉप-7 बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा रन बिना एक भी शतक लगाए बनाए हैं. लिस्ट में टॉप-3 तो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं. लिस्ट में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी शामिल हैं.

1. मिस्बाह उल हक

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मिस्बाह उल हक ने अपने करियर में 162 वनडे मैच खेले, जिनमें खेली 149 पारियों में उन्होंने 5122 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर 96 का रहा. वह इस फॉर्मेट में 42 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन कभी भी शतक तक नहीं पहुंचे.

2. वसीम अकरम (5122)

पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 19 साल के अपने करियर में 356 वनडे खेले. इसमें खेलीं 280 पारियों में उन्होंने 3717 रन बनाए, लेकिन कभी शतक नहीं लगा पाए. उन्होंने इस फॉर्मेट में सिर्फ 6 ही अर्धशतक लगाए. उनका सर्वाधिक स्कोर 86 है.

3. मोईन खान (3266)

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोईन खान ने अपने करियर में 219 वनडे मैच खेले, जिनकी 183 पारियों में उन्होंने 3266 रन बनाए. उन्होंने 12 अर्धशतक लगाएं, लेकिन कभी भी शतक नहीं जड़ पाए. उनका वनडे में सर्वाधिक स्कोर 72 का है. उस मैच में वह नाबाद थे.

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4. हीथ स्ट्रीक (2943)

जिम्बाब्वे के दिग्गज हीथ स्ट्रीक ने अपने करियर में 189 वनडे मैच खेले, जिनकी 159 पारियों में उन्होंने 2943 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर 79 का है। उन्होंने वनडे में 13 बार 50 से अधिक का स्कोर किया।

5. रविंद्र जडेजा (2905)

लिस्ट में सिर्फ रविंद्र जडेजा हैं, जो वर्तमान में खेल रहे हैं. जडेजा ने भारत के लिए 210 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 2905 रन बनाए हैं. उन्होंने 13 अर्धशतक लगाए हैं, एक बार शतक के करीब भी पहुंचे थे. उनका वनडे में सर्वाधिक स्कोर 87 रन है. जडेजा अभी श्रीलंका में हैं, जहाँ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी.

6. एंड्रू जोंस (2784)

न्यूजीलैंड के एंड्रू जोंस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं, जिन्होंने 1987 से 1995 के बीच 87 वनडे मैच खेले. 87 पारियों में उन्होंने 2784 रन बनाए, उनका सर्वाधिक स्कोर 93 है. वह शतक के करीब पहुंचे थे, लेकिन चूक गए थे. उन्होंने अपने करियर में 11 अर्धशतक लगाए.

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7. जेम्स व्हिटल (2705)

लिस्ट में सातवें नंबर पर जिम्बाब्वे के जेम्स व्हिटल हैं, जिन्होंने 1993 से 2003 के बीच 147 वनडे खेले. 142 वनडे पारियों में उन्होंने 2705 रन बनाए, जिसमें 11 अर्धशतक शामिल हैं. वह भी कभी शतक तक नहीं पहुंच सके.