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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड की टेस्ट टीम में इस ऑस्ट्रेलियाई की होगी एंट्री, कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भेजा ऑफर

इंग्लैंड की टेस्ट टीम में इस ऑस्ट्रेलियाई की होगी एंट्री, कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भेजा ऑफर

Stephen Fleming: इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज को कोचिंग स्टाफ से जुड़ने के लिए अप्रोच किया. इस तरह इंग्लिश टीम में ऑस्ट्रेलियाई की एंट्री हो सकती है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 05 Aug 2026 08:54 PM (IST)
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इंग्लैंड की टेस्ट टीम में हाल ही में कुछ बड़े बदलाव हुए थे. बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद जो रूट को कमान सौंपी गई थी. इसके साथ ब्रैंडन मैक्कुलम की जगह दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग को रेड बॉल का कोच बनाया गया. अब फ्लेमिंग ने कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइकल हसी (Michael Hussey) को इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोचिंग स्टाफ से जुड़ने के लिए अप्रोच किया. 

7 क्रिकेट की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लेमिंग ने हसी से अनौपचारिक रूप से बैटिंग कोच बनने के लिए पूछा है. बता दें कि हसी और फ्लेमिंग चेन्नई सुपर किंग्स में एक साथ कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे. हसी ने 2018 तक चेन्नई के बैटिंग कोच की भूमिका अदा की. कोच बनने से पहले हसी सीएसके लिए बल्लेबाज के रूप में भी खेल चुके हैं. वह पहले सीजन से 2013 तक चेन्नई का हिस्सा रहे. इसके बाद 2014 में वह मुंबई इंडियंस से जुड़े और फिर 2015 में सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए करियर का आखिरी आईपीएल सीजन खेला. 

अब फ्लेमिंग चाहते हैं कि आईपीएल फ्रेंचाइजी में एक कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहने के बाद वह और हसी इंटरनेशनल लेवल पर एक साथ काम करें. फिलहाल इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी मार्कस ट्रेस्कोथिक इंग्लैंड टेस्ट टीम के लिए बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभा रहे हैं. 

माइकल हसी पहले भी रह चुके हैं इंग्लैंड का हिस्सा 

अगर हसी इंग्लैंड की टेस्ट टीम से जुड़ते हैं, तो यह पहला मौका नहीं होगा कि वह इंग्लिश टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनेंगे. ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले गए 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में वह इंग्लैंड टीम के साथ सहायक के रूप में जुड़े थे. इंग्लैंड ने उस साल टी20 विश्व कप का खिताब भी जीता था. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हसी इंग्लिश टीम के साथ जुड़ते हैं या नहीं. 

माइकल हसी का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

नजर डालें माइकल हसी के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो उन्होंने 2004 से 2013 के बीच 79 टेस्ट, 185 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट में उन्होंने 6235 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 29 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के बल्ले से 5442 रन निकले, जिसमें 3 शतक और 39 अर्धशतक शामिल रहे. बाकी टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 721 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 फिफ्टी निकलीं.

 

यह भी पढ़ें: वनडे में बिना शतक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, नंबर-1 मिस्बाह उल हक

Published at : 05 Aug 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Stephen Fleming Michael Hussey England
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