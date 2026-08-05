15 अगस्त को श्रीलंका में 600वां टेस्ट खेलेगा भारत, 599 मैच में कितने हारे और कितने जीते

श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच भारत के लिए काफी खास है. टीम इंडिया हर हाल में यह टेस्ट मैच जीतना चाहेगी. दरअसल, भारत का यह 600वां टेस्ट मैच होगा. टेस्ट क्रिकेट में इस आंकड़े को छूने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा. अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलना का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है. 1877 से लेकर अब तक इंग्लैंड ने 1077 टेस्ट मैच खेले हैं. वहीं भारत ने 1932 से लेकर अब तक 599 टेस्ट मैच खेले हैं. जानें इस दौरान भारत का रिजल्ट कैसा रहा.

15 अगस्त को श्रीलंका में 600वां टेस्ट खेलेगा भारत

भारत के श्रीलंका दौरे की शुरुआत 15 अगस्त को पहले टेस्ट के साथ होगी. टीम इंडिया श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने गई है. शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है, और पहले टेस्ट मैच की तैयारी में लगी है.

टेस्ट क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला था. अब तक टीम इंडिया ने कुल 599 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान भारत को 186 टेस्ट मैचों में जीत मिली है. वहीं 188 टेस्ट मैच टीम इंडिया ने हारे हैं. भारत के 224 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं. वहीं एक टेस्ट मैच टाई रहा है.

सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले देश

इंग्लैंड- 1097 टेस्ट मैच- 405 टेस्ट मैच जीते- 336 टेस्ट मैच हारे

ऑस्ट्रेलिया- 882 टेस्ट मैच- 426 टेस्ट मैच जीते- 235 टेस्ट मैच हारे

भारत- 599 टेस्ट मैच- 186 टेस्ट मैच जीते- 188 टेस्ट मैच हारे

वेस्टइंडीज- 596वां टेस्ट मैच खेल रही है- 187 टेस्ट मैच जीते- 223 टेस्ट मैच हारे

पाकिस्तान- 471वां टेस्ट मैच खेल रही है- 152 टेस्ट मैच जीते- 152 टेस्ट मैच हारे

श्रीलंका से टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी डार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन.

नोट- साई सुदर्शन का खेलना फिटनेस के आधार पर

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट: 15 से 19 अगस्त (2026), गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, गाले

दूसरा टेस्ट: 23 से 27 अगस्त (2026) सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो

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