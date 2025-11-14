IND vs SA 1st Test: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट के पहले ही दिन जसप्रीत बुमराह ने बता दिया कि वह क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माने जाते हैं. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर बुमराह ने अपने पहले ही स्पेल में वह कमाल कर दिखाया, जो पिछले सात साल में कोई और गेंदबाज नहीं कर पाया था. विरोधी टीम के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजते ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

7 साल में किया ये कारनामा

साल 2018 से अब तक टेस्ट क्रिकेट में ओपनर्स को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम था. उन्होंने इस दौरान 12 बार ऐसा किया था. वहीं बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में अपने शुरुआती स्पेल में ही दोनों ओपनर्स के विकेट लेकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया. अब बुमराह टेस्ट क्रिकेट में पिछले 7 सालों में 13 बार ओपनर्स को आउट करने वाले नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि उनके लगातार खतरनाक रहे प्रदर्शन का प्रमाण है.

पहले स्पेल में ही मचाया कहर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में बुमराह का पहला स्पेल पूरी तरह क्लासिक था.

उन्होंने 7 ओवर गेंदबाजी की. जिसमे 4 ओवर मेडन रहे. इस दौरान उन्होंने केवल 9 ही रन खर्च किए. अपनी गेंदबाजी में उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए. पहले उन्होंने रियान रिकल्टन को शानदार इन-स्विंगर पर क्लीन बोल्ड किया. गेंद की स्पीड 140 km/h से ज्यादा थी, जो सीधे बल्लेबाज के स्टंप उड़ाती हुई निकल गई. फिर एडन मार्कराम को विकेट के पीछे ऋषभ पंत से कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया. पंत ने इंजरी से वापसी के बाद पहला शानदार कैच पकड़ते हुए बुमराह की गेंद का पूरा फायदा उठाया.

अश्विन का रिकॉर्ड भी टूटा

रिकल्टन को बोल्ड करते ही बुमराह ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. यह उनका 152वां बोल्ड विकेट था, और इसी के साथ उन्होंने रविचंद्रन अश्विन (151) को पीछे छोड़ दिया. अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बोल्ड किए गए विकेट लेने वाले भारतीयों की सूची में बुमराह तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

1. अनिल कुंबले - 186 बोल्ड

2. कपिल देव - 167 बोल्ड

3. जसप्रीत बुमराह - 152 बोल्ड

4. आर. अश्विन - 151 बोल्ड

साउथ अफ्रीका की खराब शुरुआत

बुमराह की आक्रामक गेंदबाजी के सामने साउथ अफ्रीका की टॉप ऑर्डर लाइन-अप ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिखी. मैच के पहले घंटे में ही टीम पर दबाव इतना बढ़ गया कि अफ्रीकी बल्लेबाजों को पैर जमाने का मौका ही नहीं मिला.