IND vs SA 1st T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में 101 रन से जीत दर्ज की. हालांकि मैच खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जसप्रीत बुमराह के 100वें विकेट से जुड़े विवाद की होने लगी. बुमराह भले ही भारत के लिए टी20आई में विकेट का शतक पूरा करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हों, लेकिन थर्ड अंपायर के एक फैसले ने इस ऐतिहासिक पल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

साउथ अफ्रीका 176 रन का पीछा कर ही रही थी. उसका स्कोर 68/6 तक पहुंच चुका था. ऐसे में सूर्यकुमार यादव ने बुमराह को वापस अटैक पर बुलाया. बुमराह की एक तेज, बाउंसी गेंद डिवाल ब्रेविस ने खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट टॉप-एज होकर सीधे कवर में खड़े सूर्यकुमार यादव के पास चली गई. टीम इंडिया ने सेलीब्रेशन शुरू कर दिया. ब्रेविस भी पवेलियन लौट गए और यहीं से विवाद शुरू हुआ.

रिप्ले में दिखा कि बुमराह का फ्रंट फुट क्रीज के काफी करीब था और ऐसा लगा जैसे उनका पैर क्रीज के पीछे नहीं था. आमतौर पर ऐसी स्थिति में गेंद नो-बॉल दी जाती है, लेकिन थर्ड अंपायर ने लंबी जांच के बाद भी इसे वैध गेंद करार दिया. ऑन-एयर कमेंटेटर्स ने भी इसे "काफी नजदीकी और संदिग्ध फैसला" बताया.

थर्ड अंपायर का फैसला क्यों सवालों में?

तीसरे अंपायर केएन अनंथा पद्मनाभन ने रिप्ले देखने के बावजूद कोई बदलाव नहीं किया. उनका मानना था कि बुमराह का पैर ‘लाइन को छू रहा था’, जो नियमों के अनुसार वैध माना जाता है. हालांकि टीवी रिप्ले में एंगल ऐसा था कि दर्शकों और कई पूर्व खिलाड़ियों को यह फैसला संदिग्ध लगा.

बुमराह ने बाद में लिया 101वां विकेट

इस विवाद के बाद बुमराह ने अपनी अगली ही गेंदों में केशव महाराज को बोल्ड कर अपना 101वां टी20आई विकेट भी दर्ज कर लिया. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में उनसे अधिक विकेट सिर्फ अर्शदीप सिंह (107) के नाम हैं.

साउथ अफ्रीका का शर्मनाक स्कोर

बुमराह, अर्शदीप और कुलदीप की धमाकेदार गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 74 रन पर ढेर हो गई. जो उनका टी20 फॉर्मेट में अब तक का सबसे कम स्कोर है.भारत ने यह मैच 101 रन से जीता, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी जीत है.