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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND Vs IRE: हार के बाद छलका भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द, कहा- 'हमें आयरलैंड ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया'

IND Vs IRE: हार के बाद छलका भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द, कहा- 'हमें आयरलैंड ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया'

रविवार को सिविल क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए. इसके जवाब में भारत 153/9 का स्कोर ही बना सका.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 29 Jun 2026 08:46 AM (IST)
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भारत को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा. बतौर कप्तान अपनी पहली ही सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर ने माना कि हालात के मुताबिक ढलने के मामले में आयरलैंड ने उनकी टीम को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि मेजबान टीम का खेलने का तरीका बहुत पेशेवर था और वे हालात को समझने और उसी के अनुसार खेलने में बहुत स्पष्ट थे.

रविवार को सिविल क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर 154 रन बनाए. इसके जवाब में भारत 153/9 का स्कोर ही बना सका. इसी के साथ मेजबान टीम ने 1 रन से मुकाबला अपने नाम करते हुए पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीती.

निर्णायक मुकाबला गंवाने के बाद कप्तान अय्यर ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर रही. हम पिच के बर्ताव को समझने और सिंगल्स को डबल्स में बदलने के मामले में थोड़े पीछे रह गए. मुझे लगता है कि उस मामले में उन्होंने निश्चित रूप से हमें पीछे छोड़ दिया".

यह भी पढ़ें- टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए एक मैच में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन? टॉप-5 की लिस्ट कर देगी हैरान

उन्होंने कहा, "यह सीरीज बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उनकी (आयरलैंड) तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कैसा खेल दिखाया. मुझे लगता है कि उन्होंने पेशेवरपन दिखाया और उन्हें पिच के बर्ताव के बारे में बहुत अच्छी समझ थी, साथ ही उनकी फील्डिंग भी शानदार थी. इसलिए उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई".

डेब्यूटेंट तेज गेंदबाज प्रिंस यादव (जिन्होंने 22 रन देकर 3 विकेट लिए) और सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे के बारे में अय्यर ने कहा, "प्रिंस के पास आईपीएल का अच्छा अनुभव है और वह उसी लय को यहां भी लेकर आए हैं. जब गेंदबाजी की बात आती है तो उनके पास अपने विचार और योजनाएं होती हैं. वे निश्चित रूप से इससे सीखेंगे".

आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद भारत अब 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगा. पहला मैच डरहम में आयोजित होगा, जिसके बाद टीम अपने बाकी मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड (4 जुलाई), नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज (7 जुलाई), ब्रिस्टल के सीट यूनिक स्टेडियम (9 जुलाई) और साउथेम्प्टन के रोज बाउल (11 जुलाई) में खेलेगी.

यह भी पढ़ें- एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया

Published at : 29 Jun 2026 08:46 AM (IST)
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