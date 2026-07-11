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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्यों भारत-इंग्लैंड पांचवें टी20 का समय पर नहीं हो सका टॉस? बारिश, रोशनी या खराब आउटफील्ड नहीं है वजह

क्यों भारत-इंग्लैंड पांचवें टी20 का समय पर नहीं हो सका टॉस? बारिश, रोशनी या खराब आउटफील्ड नहीं है वजह

Why IND vs ENG 5th T20 Toss Delayed: भारत और इंग्लैंड के पांचवें टी20 मैच में टॉस ठीक समय पर नहीं हो पाया. इसके पीछे चौंकाने वाली वजह सामने आई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 06:59 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड का पांचवां टी20 मैच साउथैम्पटन में खेला जाना है. भारतीय समयानुसार मुकाबले का टॉस शाम साढ़े 6 बजे होना था, लेकिन कोई बारिश या तूफान ना आने पर भी समय पर टॉस नहीं हो पाया. इसकी वजह चौंकाने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम ट्रैफिक में फंसी हुई थी, जिसके कारण खिलाड़ी समय पर रोज बाउल स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाए.

टॉस के समय के कुछ देर बाद भारतीय टीम स्टेडियम पहुंची. इस कारण टॉस के समय में बदलाव किया गया. पांचवें टी20 मैच का टॉस 7 बजकर 15 मिनट पर होगा, जबकि मैच आधा घंटा लेट यानी साढ़े 7 बजे शुरू होगा. 

बताते चलें कि भारतीय टीम के लिए यह सीरीज अच्छी नहीं रही है. पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और उसके बाद टीम इंडिया लगातार तीन मैच हार चुकी है. इंग्लैंड सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है. वहीं साउथैम्पटन में भी टीम इंडिया हार जाती है तो उससे टी20 रैंकिंग में नंबर-1 का ताज छिन जाएगा. 

खतरे में है नंबर-1 का ताज

भारतीय टीम फरवरी 2025 से ही टी20 रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज है. मगर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने से उसे रेटिंग पॉइंट्स में भारी नुकसान हुआ है. अब हालात ऐसे हैं कि पांचवां टी20 मैच हारने पर टीम इंडिया से नंबर-1 का ताज छिन जाएगा और इंग्लैंड दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम बन जाएगी.

कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी यह कठिन चुनौती होगी. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम अब तक कोई भी मैच नहीं जीत पाई है. भारत की मौजूदा फॉर्म 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स की दृष्टि से अच्छे संकेत नहीं दे रही है. दरअसल 31 दिसंबर 2026 की तारीख पर जो भी एशियाई टीम टी20 रैंकिंग में सबसे बेहतर पोजीशन पर होगी, उसे ओलंपिक्स 2028 का टिकट मिलेगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Jul 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
India Vs England IND Vs ENG 5th T20 IND VS ENG IND Vs ENG Toss
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