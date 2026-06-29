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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए एक मैच में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन? टॉप-5 की लिस्ट कर देगी हैरान

टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए एक मैच में किसने बनाए सबसे ज्यादा रन? टॉप-5 की लिस्ट कर देगी हैरान

Highest Individual Score in T20I For India: भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा या विराट कोहली के नाम नहीं है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 29 Jun 2026 04:55 AM (IST)
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टी20 मैचों में ओवरों की संख्या केवल 20 होती है. इसलिए यहां कोई बल्लेबाज तभी शतक जड़ पाता है, जब वह चौके छक्कों की जमकर बारिश करे. इस फॉर्मेट ने क्रिकेट को ऐसे बल्लेबाज दिए हैं, जो 35 से भी कम गेंदों में 100 रन पूरे कर चुके हैं. साथ ही कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हैं, जो केवल 20 ओवर के मैच में 150 से ज्यादा रनों की पारी खेल चुके हैं. लेकिन भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज कौन हैं? यहां देख लीजिए ऐसे टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट.

टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज

किसी अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम है. अभिषेक ने साल 2025 में इंग्लैंड के विरुद्ध 135 रन बनाए थे. उनसे पहले यह भारतीय रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम था, जिन्होंने साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन बनाए थे. अब तक के इतिहास में कोई भी भारतीय बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल मैच में 150 की पारी नहीं खेल पाया है.

ऋतुराज गायकवाड़ 122 रन और इस सूची में विराट कोहली चौथे पायदान पर हैं. उन्होंने भारत के लिए साल 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मुकाबले में 122 रन बनाए थे. वहीं उनसे एक रन पीछे रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए पांचवीं सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड है.

  • 135 रन - अभिषेक शर्मा (बनाम इंग्लैंड)
  • 126 रन - शुभमन गिल (न्यूजीलैंड)
  • 123 रन - ऋतुराज गायकवाड़ (बनाम ऑस्ट्रेलिया)
  • 122 रन - विराट कोहली (बनाम अफगानिस्तान)
  • 121 रन - रोहित शर्मा  (बनाम अफगानिस्तान)

कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

ICC के फुल मेंबर देशों की बात करें तो अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 2 बल्लेबाज 150 या उससे ज्यादा रन की पारी खेल पाए हैं. ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच ने 2 बार ऐसा किया है और अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी (172 रन) का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है. उनके अलावा दूसरे ऐसे बल्लेबाज अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई हैं, जिन्होंने 162 रन बनाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 Jun 2026 04:55 AM (IST)
Tags :
Cricket Records Abhishek Sharma VIRAT KOHLI T20 CRICKET
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