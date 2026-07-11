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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 5th T20: भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी बाहर, संजू सैमसन की वापसी; प्लेइंग इलेवन में हुए बड़े बदलाव

IND vs ENG 5th T20: भारत ने जीता टॉस, वैभव सूर्यवंशी बाहर, संजू सैमसन की वापसी; प्लेइंग इलेवन में हुए बड़े बदलाव

England vs India 5th T20I: पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश में रद्द रहा था. इसके बाद इंग्लैंड ने लगातार तीन मैच जीते और सीरीज अपने नाम कर ली. अब साउथैम्प्टन में पांचवां टी20 खेला जा रहा है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 11 Jul 2026 07:35 PM (IST)
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15 साल के तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं. साउथैम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेले जा रहे पांचवें टी20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करने उतरेगी. भारत और इंग्लैंड, दोनों की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव हुए हैं. टीम इंडिया में संजू सैमसन की वापसी हुई है. 

भारत की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कर्रन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टोंग

 

अपडेट जारी है...

Published at : 11 Jul 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
India Vs England IND Vs ENG 5th T20 Harry Brook SANJU SAMSON SHREYAS IYER Vaibhav Sooryavanshi
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