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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपहले टी20 से पहले टीम इंडिया के अभ्यास में आई रुकावट, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से की शिकायत और फिर...

पहले टी20 से पहले टीम इंडिया के अभ्यास में आई रुकावट, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से की शिकायत और फिर...

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है. अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या आज बेलफास्ट में वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिलेगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 26 Jun 2026 02:41 PM (IST)
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आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले गुरुवार को भारतीय टीम के अंतिम अभ्यास सत्र में थोड़ी परेशानी देखने को मिली. अभ्यास के दौरान टीम प्रबंधन ने उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर आपत्ति जताई, हालांकि थोड़ी ही देर में स्थिति सामान्य हो गई. इसके बाद पूरे अभ्यास सत्र का केंद्र 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी रहे, जो शुक्रवार को डेब्यू करने पर भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम प्रबंधन ने शिकायत की कि अभ्यास के लिए तैयार की गई एक पिच के पीछे गेंदबाज की दिशा में साइटस्क्रीन नहीं लगी थी. इसकी वजह से बल्लेबाजों को गेंद साफ दिखाई नहीं दे रही थी और नेट्स में अभ्यास करना मुश्किल हो रहा था.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने इस मामले पर बात करते हुए कहा, 'हां, अभ्यास सुविधाओं में कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ ने इसकी जानकारी तुरंत क्रिकेट आयरलैंड के अधिकारियों को दे दी थी.' इसके बाद भारतीय टीम के ऑपरेशंस मैनेजर ने मेजबान बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत की. शिकायत मिलते ही क्रिकेट आयरलैंड ने जरूरी इंतजाम किए और फिर अभ्यास सत्र बिना किसी अन्य परेशानी के पूरा हुआ.

फिर वैभव सूर्यवंशी पर टिक गईं सभी की नजरें

तकनीकी समस्या दूर होने के बाद पूरा ध्यान भारतीय टीम के सबसे युवा सदस्य वैभव सूर्यवंशी पर आ गया. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वह दुनिया के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं और इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है.

क्रिकेट के लिहाज से ज्यादा चर्चित नहीं रहने वाले बेलफास्ट में भी भारतीय टीम का अभ्यास देखने के लिए अच्छी संख्या में लोग पहुंचे. स्थानीय पत्रकारों से लेकर भारतीय समुदाय के प्रशंसकों तक, लगभग सभी की दिलचस्पी सिर्फ एक नाम को लेकर थी और वह थे वैभव सूर्यवंशी.

गौतम गंभीर ने की सूर्यवंशी से लंबी बातचीत

अभ्यास सत्र का सबसे चर्चित पल तब देखने को मिला, जब नेट्स प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ बातचीत करते नजर आए.  इस छोटी सी चर्चा ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उनके डेब्यू को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं.

रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्रेचिंग ड्रिल के बाद वैभव सूर्यवंशी ने करीब 45 मिनट तक बल्लेबाजी अभ्यास किया. इस दौरान उन्होंने पहले हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाजों का सामना किया. इसके बाद रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भी उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास किया.
 
यह भी पढ़ें- India vs Ireland: आयरलैंड में टीम इंडिया ने की शिकायत, वैभव सूर्यवंशी के अभ्यास से पहले क्यों मचा बवाल? जानिए

नेट्स समाप्त होने के तुरंत बाद वैभव सूर्यवंशी को गौतम गंभीर के साथ बातचीत करते देखा गया. कुछ देर बाद बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक भी इस चर्चा का हिस्सा बने और तीनों के बीच काफी देर तक गंभीर बातचीत होती रही.

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भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या शुक्रवार को बेलफास्ट में वैभव सूर्यवंशी का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा अंतरराष्ट्रीय पदार्पण हो पाएगा.

Published at : 26 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
India Playing XI India Vs Ireland Vaibhav Suryavanshi
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