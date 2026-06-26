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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘सूर्यवंशी पर जल्द बढ़ेगा दबाव, इसलिए अभी...', अश्विन की खास सलाह वायरल

‘सूर्यवंशी पर जल्द बढ़ेगा दबाव, इसलिए अभी...', अश्विन की खास सलाह वायरल

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को अपने करियर के शुरुआती दौर का पूरा आनंद लेना चाहिए. उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेफिक्र होकर खेलना आसान नहीं रहता.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 26 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को महत्वपूर्ण सलाह देते हुए कहा कि इस समय उन्हें बिना किसी दबाव के अपने खेल का लुत्फ उठाना चाहिए. उनका मानना है कि 15 साल की उम्र में क्रिकेट का आनंद लेना सबसे जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही खेल जिम्मेदारी और प्रोफेशन दोनों बन जाएगा. अश्विन ने बीबीसी के ‘स्टम्प्ड’ पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा, 'वह अभी सिर्फ 15 साल का है. मेरी राय में उसे उसी आजादी के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसे वह अपने शहर में दोस्तों के साथ खेलता होगा. उसके पास बिना दबाव के खेलने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है. एक वक्त ऐसा आएगा जब क्रिकेट उसके लिए एक पेशा बन जाएगा और जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी. लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि वह खेल का आनंद ले और अपने खेल से सभी का मनोरंजन करे.'

तेजी से सीख रहे हैं वैभव

अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि वैभव सिर्फ लंबे-लंबे छक्के लगाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि मैच की परिस्थिति के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करना भी जानते हैं. यही बात उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाती है. अश्विन ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि वह एक बेहद खास खिलाड़ी हैं. जब कोई असाधारण प्रतिभा सामने आती है तो उसका एहसास तुरंत हो जाता है. मुझे उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ बड़े शॉट्स ही पसंद नहीं आए, बल्कि यह भी प्रभावित किया कि उन्होंने अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ कितनी समझदारी के साथ अपने खेल में बदलाव किया.'

डेब्यू पर टिकी हैं सभी की नजरें

वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है और वह बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं. हालांकि फिलहाल उनकी प्लेइंग इलेवन में जगह बनने की संभावना कम मानी जा रही है, क्योंकि टीम के पास पहले से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे नियमित सलामी बल्लेबाज मौजूद हैं. हालांकि किसी खिलाड़ी के चोटिल होने या उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उन्हें मौका मिल सकता है.

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फिलहाल नहीं दिखती संभावना

अश्विन ने भारतीय खिलाड़ियों के विदेशी फ्रेंचाइजी लीगों में खेलने को लेकर भी अपनी राय रखी. उनका मानना है कि मौजूदा समय में सक्रिय भारतीय क्रिकेटरों के लिए आईपीएल के अलावा दूसरी लीगों में खेलना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि फिलहाल केवल संन्यास ले चुके या राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे खिलाड़ियों को ही ऐसी अनुमति मिल रही है. खुद अश्विन इस समय अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं.

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अश्विन ने इस विषय पर बात करते हुए कहा, 'मेरा सीधा जवाब है- नहीं. खेल की आर्थिक व्यवस्था इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है. आईपीएल आज दुनिया की सबसे मजबूत लीगों में शामिल है. भारतीय खिलाड़ियों की लोकप्रियता और गुणवत्ता को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बोर्ड उन्हें दूसरी फ्रेंचाइजी लीगों में खेलने की अनुमति देगा. हां, भविष्य में कुछ चुनिंदा खिलाड़ी दूसरी लीगों में खेलते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं.'

Published at : 26 Jun 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin Vaibhav Suryavanshi Ashwin Advice
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