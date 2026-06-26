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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs Ireland: आयरलैंड में टीम इंडिया ने की शिकायत, वैभव सूर्यवंशी के अभ्यास से पहले क्यों मचा बवाल? जानिए

India vs Ireland: आयरलैंड में टीम इंडिया ने की शिकायत, वैभव सूर्यवंशी के अभ्यास से पहले क्यों मचा बवाल? जानिए

India vs Ireland: भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज का पहला मैच आज बेलफास्ट में होने जा रहा है. इस मैच के अभ्यास से पहले भारतीय प्लेयर्स को कुछ समस्या हुई, जिसकी शिकायत भी की गई.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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आज शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ होने वाले पहले टी20 के लिए भारतीय टीम ने गुरुवार को अभ्यास किया, ये नेशनल टीम के साथ वैभव सूर्यवंशी का पहला अभ्यास स्तर था. BCCI ने खास तौर पर उनके अभ्यास का वीडियो शेयर किया, हालांकि इसकी शुरुआत कुछ समस्याओं के साथ हुई थी. जैसी सुविधाओं की अपेक्षा की गई थी, प्लेयर्स को वैसी नहीं मिली. अभ्यास की पिच में से एक पर गेंदबाज के पीछे साइटस्क्रीन नहीं होने से खिलाड़ियों को अभ्यास में दिक्कतें हुई, जिससे वह नाराज दिखे.

अभ्यास पिच पर गेंदबाज के पीछे साइटस्क्रीन नहीं होने से बल्लेबाजों को गेंद खेलने में कठिनाई हुई. रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मैनेजमेंट ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद समस्याओं का हल किया गया और अभ्यास शुरू हुआ. सभी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिक गई, जिन्होंने नेट पर अच्छे शॉट्स लगाए और गेंदबाजी का भी अभ्यास किया.

रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से बताया गया, "अभ्यास के दौरान मिली सुविधाओं को लेकर कुछ समस्याएं थी, जो टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ आयरलैंड क्रिकेट के संज्ञान में लेके आए." भारतीय टीम के संचालन प्रबंधक ने आयरलैंड क्रिकेट के अधिकारियों से बात कर इसका समाधान किया फिर अभ्यास शुरू हुआ.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी को रखा बाहर... दिग्गज ने चुनी प्लेइंग 11, कहा- 'वैभव को खिलाया तो न्याय नहीं...'

 

वैभव को देखने आ रहे हैं फैंस

वैभव सूर्यवंशी ने नेट में उसी अंदाज में शॉट्स लगाए, जैसा वह अभी तक करते हुए आए हैं. इस दौरान गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने उनके साथ लंबी बातचीत की, ईशान किशन भी उन्हें कुछ समझाते हुए नजर आए. बेलफास्ट में अभ्यास के दौरान भी कई फैंस टीम इंडिया के खिलाड़ियों को देखने आए, इस दौरान वैभव सूर्यवंशी को लेकर अलग ही क्रेज देखने को मिला.

यह भी पढ़ें- भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स, संभावित XI; क्या वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू?

अगर आज वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था. वैभव अभी 15 साल के हैं, यानी अगर वह आज नहीं भी खेले तो उनके पास ये रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए लंबा समय है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 26 Jun 2026 01:59 PM (IST)
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IND Vs IRE 1st T20 India Vs Ireland INDIAN CRICKET TEAM SHREYAS IYER Belfast Vaibhav Sooryavanshi
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