वर्ल्ड कप, एशेज, WTC फाइनल और बहुत कुछ... 2027 में क्रिकेट फैंस की बल्ले-बल्ले; देखें शेड्यूल 

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप, एशेज, WTC फाइनल और बहुत कुछ... 2027 में क्रिकेट फैंस की बल्ले-बल्ले; देखें पूरा शेड्यूल 

वर्ल्ड कप, एशेज, WTC फाइनल और बहुत कुछ... 2027 में क्रिकेट फैंस की बल्ले-बल्ले; देखें पूरा शेड्यूल 

Cricket Schedule 2027: अगला साल (2027) क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा ही मजेदार होने वाला है. फैंस को इस साल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से लेकर वनडे वर्ल्ड कप तक कई बड़े टूर्नामेंट और सीरीज देखने को मिलेंगी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 24 Jul 2026 04:42 PM (IST)
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क्रिकेट फैंस के लिए 2027 का साल बहुत ही रोमांचक होने वाला है. प्रशंसकों को एक के बाद एक टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें वनडे वर्ल्ड कप और एशेज भी शामिल होगा. इसके अलावा एशिया कप भी होना है. बाकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी होना है. तो आइए जानते हैं कि पूरे साल का शेड्यूल कैसा रहेगा. 

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से होगी शुरुआत 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली दिलचस्प बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के साथ साल की शुरुआत होगी. इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम भारत का दौरा करेगी. दोनों के बीच 5 टेस्ट 21 जनवरी से 03 मार्च के बीच खेले जाएंगे. 

पहला टेस्ट- 21–25 जनवरी, नागपुर

दूसरा टेस्ट- 20 जनवरी से 02 फरवरी, चेन्नई 

तीसरा टेस्ट- 11-15 फरवरी, गुवाहाटी 

चौथा टेस्ट- 19-23 फरवरी, रांची 

पांचवां टेस्ट- 27 फरवरी से 03 मार्च, अहमदाबाद 

आईपीएल 2027

अभी आईपीएल के आगामी सीजन (IPL 2027) का आधिकारिक शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है टूर्नामेंट 14 मार्च से 30 मई के बीच खेला जाएगा. 

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र का फाइनल 09 से 13 जून लंदन के केनिंग्टन ओवल में खेला जाएगा. 

एशिया कप 2027 

आगामी एशिया कप के लिए भी अभी आधिकारिक शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि बांग्लादेश की मेजबानी में होने वाला टूर्नामेंट 18 जून से 04 जुलाई के बीच खेला जाएगा. 

एशेज 2027

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली ऐतिहासिक एशेज सीरीज का भी शेड्यूल आ चुका है. 2027 एशेज सीरीज में 5 टेस्ट मैच 18 जून से 02 अगस्त के बीच खेले जाएंगे. इस बार सीरीज इंग्लैंड की सरजमीं पर होगी. 

पहला टेस्ट- 18-22 जून, नॉटिंघम

दूसरा टेस्ट- 30 जून से 04 जुलाई, लॉर्ड्स 

तीसरा टेस्ट- 08-12 जुलाई, बर्मिंघम 

चौथा टेस्ट- 21-25 जुलाई, साउथैम्पटन

पांचवां टेस्ट- 29 जुलाई से 02 अगस्त, लंदन, ओवल

2027 वर्ल्ड कप 

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने अब तक वर्ल्ड कप का आधिकारिक शेड्यूल तो जारी नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर तय हो चुका है कि टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की सह-मेजबानी में खेला जाएगा. माना जा रहा है कि टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच होगा. 

 

यह भी पढे़ं: WWE स्टार रोमन रेंस पहुंचे जंतर-मंतर, हाथ में भगत सिंह की तस्वीर, अभिजीत दीपके से मुलाकात? Fact Check

Published at : 24 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Ashes World Cup 2027 Asia Cup 2027 Cricket Schedule 2027
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