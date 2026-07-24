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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटCWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में कब है नीरज चोपड़ा का मैच? 8 साल बाद कर रहे हैं वापसी; नोट कर लीजिए तारीख

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में कब है नीरज चोपड़ा का मैच? 8 साल बाद कर रहे हैं वापसी; नोट कर लीजिए तारीख

Neeraj Chopra Match Date Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू हो चुके हैं, जिसमें भारत कए 100 से भी अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं. जानिए नीरज चोपड़ा का इवेंट कब है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 04:17 PM (IST)
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत 23 जुलाई से हो चुकी है. भारत के कुल 124 एथलीट इस इवेंट में भाग ले रहे हैं, जिनमें मीराबाई चानू से लेकर नीरज चोपड़ा भी एक्शन में दिखाई देंगे. बताते चलें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई-2 अगस्त तक चलेंगे. भारतीय फैंस अपने फेवरेट स्टार नीरज चोपड़ा को भी देखने को बेताब होंगे.

नीरज चोपड़ा 8 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में वापसी कर रहे हैं. 2018 में उन्होंने जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन चोट के कारण 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में भाग नहीं ले पाए थे. यहां जान लीजिए नीरज चोपड़ा किस तारीख को अपना इवेंट खेलेंगे?

कब है नीरज चोपड़ा का मैच?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के इवेंट 27 जुलाई से शुरू होंगे और 2 अगस्त तक चलेंगे. नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के क्वालीफिकेशन राउंड में 30 जुलाई को एक्शन में दिखेंगे. उनके अलावा यशवीर सिंह और रोहित यादव भी मेंस जेवलिन थ्रो में पदक के लिए दावेदारी पेश कर रहे होंगे.

अगर नीरज चोपड़ा और अन्य एथलीट फाइनल में प्रवेश कर पाए, तो नीरज चोपड़ा 31 जुलाई को फाइनल में भी खेलते दिख सकते हैं.

नीरज चोपड़ा ने सिर्फ एक बार कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया है. 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्स में उन्होंने फाइनल में 86.47 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था. उसके बाद चोट के कारण वो 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों में भाग नहीं ले पाए थे. जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का पर्सनल बेस्ट 90.23 मीटर है.

भारत के पास 564 मेडल

अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत ने कुल 564 मेडल जीते हैं. इनमें 203 गोल्ड मेडल, 190 रजत पदक और 171 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं. पिछली बात की बात करें तो भारत ने 61 पदक जीते थे, जिनमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल आए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Jul 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Commonwealth Games Neeraj Chopra India At Commonwealth Games CWG 2026
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